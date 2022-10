In Kirchen wird weniger geheizt

Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt. In den vergangenen beiden Wintern wurden die Kirchen aufgrund der Corona-Pandemie nur minimal temperiert. In diesem Winter stellt sich diese Frage aufgrund der Energiesparmaßnahmen erneut, schreibt Dekan und Pfarrer Uwe Lüttinger. „Dazu haben wir auch Hinweise, aber keine Vorgaben von der Bistumsleitung aus Freiburg erhalten“, so der katholische Geistliche weiter.

Daher habe man sich entschieden, die Kirchen St. Nikolaus in Plankstadt, St. Kilian in Oftersheim, St. Josef im Hirschacker und St. Pankratius in Schwetzingen und ebenso die Kapelle in St. Maria wie in den vergangenen Wintermonaten zu beheizen, heißt es weiter. „Den großen Kirchenraum St. Maria werden wir nicht heizen, sondern den Frostschutz wahren, da dieser Raum nur einmal in der Woche genutzt wird. Wir werden aber versuchen, dort weiterhin am Sonntag Messe zu feiern“, so Lüttinger, der gleichzeitig darum bittet, die Kleidung in allen Kirchen entsprechend anzupassen.

Auch in den Gemeindehäusern soll sparsam geheizt und vor allem die kleinen Räume genutzt werden.