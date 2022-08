In möglichst natürlichem Rahmen gebären

Natürliche Geburten nur mit einem Hebammenteam – das ist an der GRN-Klinik Schwetzingen jetzt möglich. Im vergangenen Herbst ist das Projekt Hebammenkreißsaal (HKS) gestartet, bei dem Schwangere in möglichst natürlichem Rahmen, eigenverantwortlich durch Hebammen betreut, gebären können, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir wollen den werdenden Müttern ermöglichen, mit so wenig Intervention wie möglich, aber größtmöglicher Sicherheit zu gebären“, erklärt Hebamme Nicole Roth das Konzept. „Die Schwangeren verzichten während der Geburt auf Schmerzmittel und greifen auf alternative Maßnahmen zur Schmerzerleichterung zurück.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Welche Methoden dafür genau infrage kommen und welche Kriterien für eine Geburt im HKS erfüllt sein müssen, erläutert die Hebamme ausführlich in einer Online-Veranstaltung am Mittwoch, 24. August, um 19 Uhr. Außerdem geht sie darauf ein, für wen eine Entbindung im HKS geeignet ist, beschreibt den Ablauf vor, während und nach der Geburt und wie sich Interessierte für den HKS anmelden können. Abschließend beantworten die beiden Hebammen Jessica van der Meulen und Nicole Roth die Fragen der Teilnehmenden.

Anmelden können sich alle Interessierten bis 24. August, 12 Uhr, online unter https://bit.ly/3vyTXbk. Sie erhalten danach eine Bestätigungsmail. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein funktionsfähiger Laptop oder PC (ggf. auch Smartphone) mit einer stabilen Internetverbindung.

Alle angemeldeten Teilnehmer bekommen den Link zum Einwählen in das Online-Meeting wenige Stunden vor Veranstaltungsbeginn an die angegebene E-Mail-Adresse zugeschickt. Das Angebot ist kostenlos. zg