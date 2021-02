  Individueller Einsatz für jedes Kind

In Baden-Württemberg sind aktuell alle Schulen grundsätzlich im Fernunterricht. Für Abschlussklassen gelten Ausnahmen. Auch für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung besteht eine Ausnahme: Sie können den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen fortführen. Jedoch besteht für die Schüler keine Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzbetrieb. Letzteres gilt seit Juli 2020 bereits für alle Schularten - nicht die Schulpflicht, wohl aber die Präsenzpflicht ist grundsätzlich weiter ausgesetzt.

Das betrifft auch die Comeniusschule in Schwetzingen, deren öffentlicher Träger der Rhein-Neckar-Kreis ist. Schulleiterin Eleonore Frölich ist mächtig stolz auf ihr Team, die Schüler und deren Eltern, wie sie im Telefonat mit der Redaktion bekräftigt. Seit vergangenen März bietet die Comeniusschule nämlich Fernunterricht an und darüber hinaus ganz unterschiedliche Möglichkeiten, den Kindern und Jugendlichen Lehrstoff zu vermitteln: etwa per Lern-Apps, mit selbst gedrehten Erklärvideos der Lehrer, die Aufgaben in Papierform nach Hause geschickt und den Austausch im Videochat mit Lehrer und Klasse. Jeder Schüler braucht eine individuelle Ansprache - eine große Herausforderung für die Lehrer, die einen enormen Einsatz zeigen, damit jeder mitkommt, betont Frölich. Sie kann daher nur schwer nachvollziehen, warum an anderen Schulen die Fernbeschulung holpriger laufe.

Frau Frölich, warum ist die Beschulungsentscheidung für SBBZ im Vergleich zu den Möglichkeiten anderer Schulen vom Land so getroffen worden?

Eleonore Frölich: Das Ministerium hat die Gründe für die Schließung des sonstigen allgemeinen Schulen erläutert. Weshalb die SBBZen von der generellen Schulschließung ausgenommen sind, wird damit begründet, dass unsere Schülerschaft schwerer erreichbar für Fernunterricht ist und die Eltern Unterstützung benötigen.

Wie geht es Ihnen und den Lehrern mit dieser Entscheidung?

Frölich: Wir sehen den großen Bedarf und sind aus pädagogischen Gründen der Auffassung, dass die Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen sollten. Wir können vor der Begründung der Schulschließung im Übrigen nicht nachvollziehen, weshalb die Lehrerinnen und Lehrer, die Betreuungskräfte und die hier an der Schule Beschäftigten nicht priorisiert geimpft werden. Für die Aufrechterhaltung des Betriebs und für die Sicherheit der Familien ist eine vorrangige Impfung notwendig. Des Weiteren wünschen wir uns Schnelltests sowie zertifizierte FFP2- Masken für alle im Haus.

Die Priorisierung wurde ja jetzt angehoben (nachzulesen in diesem Artikel): Für Ihr Kollegium und die Mitarbeiter gilt jetzt die hohe Priorität. Darüber hinaus hat das Kultusministerin versprochen, sich um Schutzausrüstung für SBBZ zu bemühen.

Frölich: Generell hätte beides viel früher erfolgen müssen. Auch habe ich mich über die Formulierung der Kultusministerin etwas gewundert, die davon spricht, dass die Kinder und Jugendliche an Sonderpädagogischen Einrichtungen „betreut und gepflegt“ werden. Sie werden hier in erster Linie vor allem eines: nämlich unterrichtet. Es gibt einen Bildungsplan.

Für wie sinnvoll halten Sie die Entscheidung der Beschulung mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Fallzahlen der vergangenen Monate sowie der neuen mutierten Corona-Varianten?

Frölich: Das können wir nicht beurteilen, hierfür gibt es Fachleute, die kompetenter Stellung nehmen können.

Es besteht Schulpflicht, jedoch keine Präsenzpflicht - wie sieht es damit an der Comeniusschule aus? Wie viele Schüler kommen täglich?

Frölich: Wir sind annähernd im Normalbetrieb. Die Präsenzpflicht ist zwar ausgesetzt, es kommen täglich etwa 100 von 145 Schülerinnen und Schülern in den Unterricht ins Stammhaus und in unsere Außenklassen. Die Schüler der Außenklassen sind mehr oder weniger alleine in den Partnerschulen. Es finden sich nur eine Notbetreuung für die übrigen Schüler dieser Einrichtungen im Schulgebäude.

Wie sieht es mit den Hygienemaßnahmen bei Ihnen in der Einrichtung aus?

Frölich: Die Hygienemaßnahmen sind bereits seit dem ersten Lockdown eingerichtet und eingespielt. Sie greifen offenbar, denn die Infektionen sind gering. Zu erwähnen ist, dass die Mehrzahl unserer Schüler nicht selbständig zur Schule kommen kann, sondern auf Beförderung angewiesen ist. Hier gilt unser besonderer Dank der Firma Feuerstein, die stets auf die Bedarfe der Schule und der Schüler eingeht.

Verstehen denn alle Schüler diese Maßnahmen? Wie vermitteln Sie und Ihre Kollegen die Situation?

Frölich: Die Akzeptanz des Schulbesuchs selbst ist hoch. Die Hygienemaßnahmen sind ebenfalls gut zu vermitteln. Mitunter, das muss man auch sehen, fehlt es aber allerdings an der Einsichtsfähigkeit. Man darf nicht vergessen, dass wir ein SBBZ sind.

Gab es bei Ihnen an der Schule Corona-Fälle oder mussten Schüler beziehungsweise Lehrkräfte in Quarantäne?

Frölich: Ja, aber in sehr geringen Fällen. Die Information und Nachverfolgung hat sehr gut funktioniert.

Durch diese Sonderregelung für Sonderpädagogische Bildungszentren werden auch deren Lehrkräfte vor vollendete Tatsachen gestellt: Gab es hier innerhalb des Kollegiums Bedenken?

Frölich: Ja, selbstverständlich, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir zwar zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs verpflichtet, aber nicht in die ersten Impfgruppen eingeteilt sind. Uns werden keine Schnelltests zur Verfügung gestellt, es fehlt an zertifizierten FFP2-Masken. In den bisherigen Pressemitteilungen - auch des Kultusministeriums - wurden wir nicht erwähnt. Die Kolleginnen und Kollegen vermissen die Wertschätzung für ihre tägliche Arbeit.

Wie muss man sich einen Alltag an der Comeniusschule momentan vorstellen - was geht, was geht nicht (mehr)?

Frölich: Die Schüler sind in einzelne Ko-Horte eingeteilt. Diese haben unterschiedliche Ankunftszeiten. Der Unterrichtsbeginn ist gestaffelt, es finden getrennte Pausen statt sowie unterschiedliche Essenszeiten. Der Unterricht findet innerhalb der Klassen statt, so dass klassenübergreifender Unterricht und AGs derzeit nicht im gewohnten Maß durchgeführt werden. Unser Kulturfreitag, bei dem Kulturschaffende aus der Region mit den Schülern gearbeitet haben, ist ausgesetzt. Die Comeniusschule zeigt, dass Fernlernen an SBBZ GENT gelingen kann. Bereits seit der ersten Schließung im März 2020 hatte sie eine gemeinsame Lernplattform: Es werden Schüler über Videochat, spezielle Lern-Apps, Erklärvideos und Lernpakete unterrichtet. Die Lehrer stehen im engen Austausch mit den Eltern. Schüler, die nicht in den Präsenzunterricht kommen, erhalten Fernunterricht oder werden in den Unterricht der Klasse zugeschaltet. Den Schülern, die über keine digitalen Endgeräte zu Hause verfügen, haben wir I-Pads der Schule zur Verfügung gestellt. Diese Geräte sind aus Landesmitteln angeschafft worden. Auch die Sparkasse hat uns ein I-Pad gespendet. Schüler, die nicht in der Lage sind, dem Fernunterricht zu folgen, erhalten Lernpakete nach Hause.

Welche Gefahren sehen Sie persönlich in Bezug auf die Beschulung in Corona-Zeiten - für die Kinder Ihrer Schule und generell?

Frölich: Aufgrund unserer Schulart sind an der Comeniusschule viele Schüler, die keinen Abstand halten können, teils die Masken aufgrund ihres Handicaps nicht tragen und zur vulnerablen Gruppe gehören. Unsere Klassenräume sind beengt, sodass zu viele Menschen auf zu engem Raum versammelt sind. Dadurch steigt die Infektionsgefahr. Allerdings schafft die Schulschließung neue und andere Probleme. Der Betrieb ist wichtig, denn der tägliche Unterricht, ob in Präsenz- oder Fernunterricht ist für junge Menschen entscheidend, um die Tagesstruktur aufrechtzuerhalten. Generell sehe ich das große Problem, dass Kinder und Jugendlichen die sozialen Kontakte fehlen und die Gefahr eines Anstiegs an Schulverweigerern. Ideal wäre es aus meiner Sicht, den Unterricht in Hybridform durchzuführen. Dies bedeutet, dass immer wochenweise eine Hälfte der Klasse in Präsenzunterricht ist, während die anderen Schüler Aufgaben zu Hause bearbeiten oder im Fernunterricht sind. Denn: Je weniger Schüler in einem Raum sind, desto eher können Lehrkräfte und Betreuer den Mindestabstand zueinander einhalten.

