Heidelberg/Region. Das Jugendamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis bietet eine Informationsveranstaltung zum Thema Kindertagespflege an – wegen der Corona-Pandemie als Online-Veranstaltung. Sie wird per Videokonferenz am Mittwoch, 31. März 2021, ab 17.30 Uhr übertragen. Über die Zugangsdaten zur Onlineplattform und die technischen Voraussetzungen werden die Teilnehmenden nach ihrer Anmeldung per E-Mail gesondert informiert. Anmeldungen nimmt Evelyn Tulke unter der Rufnummer 06221/522-1571 entgegen.

Die kostenlose Infoveranstaltung richtet sich an Interessierte, die sich über die Tätigkeit als Tagesmutter oder Tagesvater informieren wollen. Es werden ein erster Überblick über die rechtlichen, finanziellen und pädagogischen Rahmenbedingungen vermittelt sowie über die Möglichkeit der Qualifizierung in der Kindertagespflege informiert. Die Betreuung findet vorwiegend im Haushalt der Tagespflegeperson statt. Sie kann aber auch in anderen geeigneten Räumen oder im Haushalt der Eltern stattfinden. Wer Kinder in Tagespflege betreuen will, benötigt grundsätzlich die Erlaubnis des Jugendamtes zur Kindertagespflege.