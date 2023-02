Infoabend in Schwetzingen zur richtigen Vorsorge

Schwetzingen. Haben Sie vorgesorgt? Damit ist jetzt nicht Geld gemeint, sondern Schriftstücke, die es ihren Vertrauten möglich machen, Entscheidungen zu treffen, wenn Sie in einer hilflosen oder aussichtslosen Lage sind.

Die Hospizgemeinschaft Schwetzingen stellt an einem Infoabend am Mittwoch, 8. Februar, von 18 bis 19.15 Uhr die Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuung im Gustav-Adolf-Haus, Marktplatz 28 im Stadtteil Hirschacker vor. Eine Anmeldung unter der Nummer 06202/4 09 10 09 (während der Bürozeiten) oder per E-Mail an hospizgemeinschaft@web.de ist erwünscht. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anzahl der Gäste auf 25 Personen beschränkt. Rechtsgültige, dem aktuellen BGH-Urteil angepasste Vorsorgemappen mit allen notwendigen Vordrucken stehen gegen eine Schutzgebühr von 8 Euro zur Verfügung. Nach dem Vortrag werden die Fragen der Besucher beantwortet. Zusätzlich kann auch ein kostenloser Beratungstermin zum Ausfüllen der Vordrucke mit dem Hospizbüro vereinbart werden.

Bürozeiten: dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 15 bis 18 Uhr.