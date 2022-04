Informationstour zu Geothermie und Lithiumgewinnung

Zum zweiten Mal lädt der Landtagsabgeordnete der Grünen, Dr. Andre Baumann, zu einer Exkursion zum Thema Geothermie ein. Dieses Mal möchte er der Geothermie in drei Etappen auf den Grund gehen. Im Mittelpunkt steht der Besuch des Geothermiekraftwerks in Insheim.

Bei der Geothermie wird gespeicherte Wärme aus dem geologischen Untergrund entnommen, um damit zu heizen oder Strom zu erzeugen. „Diese Art der Energiegewinnung ist ein vielversprechender Baustein bei der Energiewende – denn sie ist sowohl effizient als auch regenerativ. Und sie ist sicher, wenn man es richtig macht“, erklärt der Grüne Landtagsabgeordnete und Energieexperte Baumann. „Bei uns in der Kurpfalz bietet der Oberrheingraben die besten Voraussetzungen für diese Form der Energiegewinnung, wie man zum Beispiel in Bruchsal seit mehreren Jahren sehen kann. Erdwärme kann uns sichere bezahlbare und CO2-neutrale Wärme liefern.“

Sozusagen als Beiprodukt der Erdwärmegewinnung kann in Geothermieanlagen auch Lithium für Tausende von Autobatterien gewonnen werden. Darum geht es für die Teilnehmenden vor dem Besuch des Geothermiekraftwerks nach Karlsruhe-Durlach ins Labor. Dort wird die Lithiumgewinnung aus Thermalwasser erforscht, die dort hautnah miterlebt werden kann. Zum Ende der Exkursion wird die Gruppe an einer öffentlichen Abendveranstaltung in Herxheim teilnehmen, wo die Kraftwerksbetreiber an interaktiven Stationen nochmals alle Fragen rund um die Geothermie beantworten werden.

Die Teilnahme an der Exkursion ist kostenlos, eine Anmeldung ist aber dringend notwendig. Für die Exkursion gelten die 3G-Regeln und Maskenpflicht. Eine Anmeldung ist ab sofort unter der E-Mail-Adresse andre.baumann@gruene.landtag-bw.de oder telefonisch unter 06202/ 4 09 47 85 möglich. zg