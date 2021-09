Informationsveranstaltung zu gesundheitlicher Vorsorge

Schwetzingen. Vorsorge ist wichtig, das ist nicht nur in finanzieller Hinsicht gemeint. Patientenverfügungen und Vollmachten sollten heutzutage innerhalb jeder Familie beziehungsweise zwischen Partner thematisiert werden. Hierzu gibt es einen Informationsvortrag der Hospizgemeinschaft Schwetzingen am Mittwoch, 1. September, 18 bis 19.15 Uhr, im Gustav-Adolf-Haus, Marktplatz 28, in Schwetzingen Hirschacker. Dabei spielt auch das Thema Betreuung eine Rolle. Experten stehen hier für Fragen bereit.

Das kostenlose Angebot kann nur mit Anmeldung genutzt werden. diese ist möglich per Telefon 06202/4 09 10 09 oder 0171 8581987 beziehungsweise E-Mail an hospizgemeinschaft@web.de. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur mit der 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet) möglich, schreibt die Hospizgemeinschaft. Rechtsgültige, dem aktuellen BGH-Urteil angepasste Vorsorgemappen mit Vordrucken für die Vorsorge im Alter stehen gegen eine Schutzgebühr von 8 Euro zur Verfügung.