Informieren und spenden

Die Schwetzinger Freien Wähler (SFW) sind an diesem Samstag, 25. Februar, von 9 bis bis 13 Uhr wieder mit einem Informationsstand auf den Kleinen Planken vertreten. Verbunden ist der Stand einmal mehr mit einer Spendenaktion für die Schwetzinger Tafel „Appel + Ei“. Jede Spende – alle kommen zu 100 Prozent „Appel + Ei zugute – wird mit einem Glühwein, Kinderpunsch oder auch Laugenkonfekt belohnt.

Nach wie vor werden etwa 2000 Personen in Bedarfsgemeinschaften von der hiesigen Tafel versorgt und es werden immer mehr, sodass jede Spende willkommen ist. „In diesem Sinne hoffen wir auf viele Spender“, heißt es in der Pressemitteilung der Schwetzinger Freien Wähler. Für Informationen zu kommunalpolitischen Themen stehen die Vertreter der SFW am 25. Februar vor Ort zur Verfügung. zg