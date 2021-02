Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche und kreative Maßnahmen: „Gerne hätten wir interessierte Viertklässler, deren Geschwister und Eltern in unseren Räumlichkeiten der Karl-Friedrich-Schimper-Schule (KFS) persönlich begrüßt, um unser Gemeinschaftsschulkonzept, einige unserer Schüler und die Lehrkräfte genauer vorzustellen. Leider ist es unter den Corona-Bedingungen nicht möglich, eine solche Veranstaltung in Präsenz durchzuführen“, bedauert die Bildungseinrichtung in der Schwetzinger Spoletostraße.

Sie lädt stattdessen zu einer digitalen Informationsveranstaltung ein. Diese wird für kommende Fünftklasskinder am Donnerstag, 11. Februar, um 18.30 Uhr angeboten.

Der QR-Code, der auf Flyern, die unter anderem in der Schule ausliegen, beziehungsweise auf nebenstehender Anzeige angedruckt ist, ermöglicht an diesem Abend den Zugang zur Informationsveranstaltung. Eine genaue Anleitung gibt es zudem auf Internetseite der Schule.

Die Anmeldung in eine fünfte Klasse an der KFS findet am 10. und 11. März statt. Über den Modus der Anmeldung wird ebenfalls auf der Schulwebseite zeitnah informiert.

„Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme und auf einen besonderen neuen Jahrgang, der mit uns das neue Schulgebäude beziehen wird“, heißt es aus der KFS weiter.

Info: Nähere Informationen rund um den Infoabend gibt es hier.