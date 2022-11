Infos zum Thema Hören beim VdK Altlußheim

Altlußheim. Ein Infonachmittag des VdK-Ortsverbandes mit dem Hauptthema Ohrgesundheit findet am Samstag, 5. November, 14.30 Uhr, im Hotel Blautannen statt. Dabei referiert ein Vertreter von Hörgeräte Helten.

Bei Kaffee und Kuchen werden zudem weitere Termine und Veranstaltungen bekannt gegeben und Pläne für 2023 vorgestellt. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Teilnehmer am Ausflug zum Weihnachtsmarkt Aschaffenburg am Mittwoch, 30. November, können am Infonachmittag ihre Reisekosten bezahlen. Anmeldung zur Veranstaltung unter Telefon 06205/3 38 35.

