Infrastruktur im Katastrophengebiet überlastet - DRK nimmt keine Sachspenden mehr entgegen

Mannheim. Der DRK-Kreisverband Mannheim nimmt vorerst keine Sachspenden für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehr entgegen. In einer Mitteilung vom Montag hieß es, dass die Infrastruktur im Katastrophengebiet völlig überlastet sei. Sachspenden würden fast überall in den Hochwassergebieten nicht mehr entgegengenommen werden. Die in den letzten Tagen abgegebenen Sachspenden aus der Region könnten derzeit weder sortiert und oft auch nicht mehr gelagert werden, teilte das DRK mit.

Ferner wird davon abgeraten, als Spontanhelfer in die Katastrophengebiete zu reisen, da es vor Ort die koordinierten Hilfsmaßnahmen gefährden könnte. „Das Beste ist eine Geldspende, mit dem das DRK vor Ort helfen kann“, erklärte Christiane Springer, Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Mannheim.

Unter folgender Bankverbindung können Sie spenden:

IBAN: DE63370205000005023307

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: Hochwasser

Hier geht es Zum Online-Spendenformular.

