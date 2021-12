Inklusives Angebot für Kinder abgesagt

Der Turnverein 1864 und die HG Oftersheim/Schwetzingen haben final entschieden, den inklusiven „Open Sporty Sunday“ am Sonntag, 19. Dezember in der Sporthalle des Hebel-Gymnasiums Corona-bedingt endgültig abzusagen. „In direkter Absprache mit unseren aktiven und vereinsnahen Ärzten und dem Ortsverein des Roten Kreuzes haben uns wir schweren Herzens dazu entschieden – auch wenn die Durchführung nach der aktuellen 2Gplus-Regel grundsätzlich möglich gewesen wäre“, sind sich die beiden Projektleiter Jens Rückert (TV) und Michael Zipf (HG) einig. Die ersten drei „Open Sporty Sundays“ im Januar, Februar und März sind bereits terminiert (unter Corona-Vorbehalt). Sie finden an den Sonntagen 16. Januar, 13. Februar und 20. März jeweils von 14 bis 16 Uhr statt. zg

