Inklusives Fest auf der Kippe?

Bei den Vereinen ist wieder Leben eingekehrt, das zeigte sich bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung ihrer Interessengemeinschaft (IG) im „Reiterstübchen“ an der Sternallee. „Wir hoffen natürlich, dass dies jetzt dauerhaft Bestand hat“, sagte der IG-Vorsitzende Simon Abraham bei seiner Begrüßung.

Sein Jahresbericht hielt sich in einem knappen, übersichtlichen Rahmen, denn viele Aktivitäten fielen in den letzten Monaten des vergangenen Jahres dem erneuten Lockdown zum Opfer. So musste auch die letzte Quartalssitzung 2021 „online“ erfolgen. Von relativ wenigen Vorgängen in der Kasse berichtete Schatzmeister Guido Loesche.

Zu wenige Anmeldungen

Für Diskussionsstoff sorgte danach der geplante inklusive Vereinstag, der jetzt am Sonntag, 26. Juni, stattfinden soll. Zu wenig Vereine haben sich nach aktuellem Stand angemeldet. Es muss schnellstens und intensiv nachgearbeitet werden, sonst steht die Veranstaltung in Frage, stellte sich im Laufe der Diskussion heraus. „Inklusion“ soll die große Rolle spielen.

Ein herkömmliches, „normales“ Fest der Vereine soll es nicht werden. Darauf wiesen IG-Vorstandsmitglied Jens Rückert und der neue Stadtmarketing-Leiter Oliver Engert ausdrücklich hin.

Die städtische Jugendreferentin Andrea Kroll informierte über Kinderschutzkonzepte in Vereinen. „Ein eminent wichtiges Thema, das allerdings bisher sehr wenig beachtet und umgesetzt wurde“, so ihre Meinung. „Kinderschutz als vorbeugende Maßnahme sollte überall stattfinden und Kindeswohlgefährdung bezieht sich nicht alleine auf Sportvereine“, gab sie zudem zu bedenken. Sie bot Hilfe und Unterstützung seitens der Stadt an und freut sich über eine rege Nachfrage.

Einen breiten, intensiven Rahmen nahm das Thema „Unterstützung für Menschen aus der Ukraine“ ein. Alle Anwesenden zeigten sich tief beeindruckt über die überwältigenden Unterstützungen der hiesigen Vereine. Es wurde zudem auf die Kreissporthalle in der Goethestraße hingewiesen, die gerade als Ankunftszentrum für Geflüchtete dient. Die Hilfsbereitschaft sei riesig und auch das Rathaus sei sehr gefordert.

Stadtradeln kommt wieder

Amtsleiter Roland Strieker vermeldete aus dem Rathaus, dass die Stadtradeln-Aktion wieder stattfindet. Anmeldungen und Infos zum Fêtee de la Musique am Dienstag, 21. Juni sind unter Katharina.Simmert@schwetzingen.de möglich. Nach zweijähriger Notpause wird es im Sommer auch wieder ein städtisches Ferienprogramm für Jugendliche geben. rie