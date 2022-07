Innenminister zeichnet in Schwetzingen Ehrenamtliche aus

Der stellvertretende baden-württembergische Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl hat in Schwetzingen das Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen 2021 an 19 Personen verliehen, die sich für den Bevölkerungsschutz ganz besonders verdient gemacht haben und anderen damit ein Beispiel geben. Das teilt das Ministerium mit.

Das Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen Zur Anerkennung und Würdigung von besonderen Verdiensten um den Bevölkerungsschutz stiftet der Innenminister des Landes Baden-Württemberg ein Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen. Die Ehrung wird an Personen vergeben, die sich in besonderer Weise um den Bevölkerungsschutz verdient gemacht haben oder die besonders mutiges und entschlossenes Verhalten im Bevölkerungsschutzeinsatz gezeigt haben. Die Auszeichnung wird jährlich vergeben und ist auf eine Zahl von 20 pro Jahr limitiert. Gemeinden können Vorschläge einreichen. Die Entscheidung über die Verleihung der Auszeichnung trifft der Innenminister. zg

„Mit unserem Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen ehren wir Menschen, denen Ehre gebührt. Die Corona-Pandemie war die verheerendste Gesundheitskrise seit der Nachkriegszeit. Der Angriff Russlands auf die Ukraine bringt zerstörerischen Krieg nach Europa. Und der Klimawandel stellt uns mit Extremwetterlagen, Dürren mit Niedrigwasser und Vegetationsbränden vor völlig neue Herausforderungen. Mit diesen Herausforderungen wird auch unser Bevölkerungsschutz auf eine harte Probe gestellt“, sagte Strobl.

Lebender Beweis für Vielfalt

Dabei zeige sich glasklar: „Auf die Helferinnen und Helfer des Bevölkerungsschutzes ist Verlass – ohne Wenn und Aber – sie sind da, wenn wir sie brauchen. Unsere heutigen Preisträgerinnen und Preisträger haben sich in besonderer Weise um den Bevölkerungsschutz in Baden-Württemberg verdient gemacht – und das an ganz verschiedenen Stellen und mit verschiedenen Aufgaben.“

Sie seien der lebende Beweis für die Vielfalt der im Bevölkerungsschutz engagierten Organisationen und Einrichtungen. Strobl: „Bei allen Unterschieden in ihren jeweiligen Themenfeldern und Einsatzgebieten haben sie eines gemeinsam: Für die Geehrten ist es alltägliche Selbstverständlichkeit, sich für andere Menschen einzusetzen. Sie bringen sich genau dort ein, wo Hilfe am nötigsten gebraucht wird: unmittelbar vor Ort.“

Ausgezeichnet wurden Dr. Albrecht Henn-Beilharz (Leitender Oberarzt am Klinikum Stuttgart und leitender Notarzt in der Landeshauptstadt), Wolfgang Haalboom (Vizepräsident des DRK-Landesverbandes), Monika Brugger (Kreisbereitschaftsleiterin des DRK-Kreisverbands Wangen), Dirk Göbel (ehemaliger Landesbeauftragter des THW Baden-Württemberg), Michael Raab (Stadtbeauftragter Malteser Hilfsdienst Bruchsal), Peter Rombach (Katastrophenschutzbeauftragter des DRK-Landesverbandes), René Rossow (Rotkreuzbeauftragter Kreisverband Heilbronn), Michael Schwall (Abteilungskommandant, Feuerwehr Malsch/Abteilung Sulzbach, Regina Wacker (Referentin für Notfallseelsorge Erzdiözese Freiburg und Diözese Rottenburg-Stuttgart).

Für den gemeinschaftlichen Einsatz in der Gemeinde Dußlingen wurde Caroline Baden, Barbara Müller, Wolfgang Parr (alle Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) sowie Mark Kirchner, Klaus Mutter (Feuerwehr-Wasserrettung Tübingen) sowie Jannes Burkert, Maik Klett, Gerson Kütemann, Roland Schmid und Michael Schmidt (alle Feuerwehr Dußlingen) geehrt.