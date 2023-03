Innenstadt putzt sich raus

Zum Beginn der Saison für die Außengastronomie putzt sich die Innenstadt für ihre Besucher heraus. Das Bauamt und die Wirtschaftsförderung der Stadt lassen in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein Schwetzingen das Pflaster in der Fußgängerzone und auf dem Schlossplatz professionell reinigen. Den Auftakt bildete der Schlossplatz. Los ging es am Montag mit der nördlichen Seite, die diesen Dienstag weiter gereinigt wird. Die südliche Platzseite wird dann am Montag, 3. April, und Dienstag, 4. April, in Angriff genommen. Die Fußgängerzone (Mannheimer Straße) wird im Bereich zwischen der Carl-Theodor-Straße und der Dreikönigstraße am 29. und 30. März gereinigt. Die Reinigungstage wurden mit allen von der Maßnahme Betroffenen abgestimmt, teilt die Stadt mit. zg

