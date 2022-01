Interkulturelle Woche als Veranstaltungsreihe geplant

Schwetzingen. Seit einigen Jahren findet in Schwetzingen – im Wechsel mit dem Interkulturellen Fest im Schlossgarten – die Interkulturelle Woche (IKW) statt. In diesem Jahr planen die Verantwortlichen wieder eine solche Aktion. Angedacht ist die Woche im Zeitraum vom 25. September bis 2. Oktober, das teilt jetzt die Stadtverwaltung mit und fordert schon jetzt zum Mitmachen auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ziel sei, eine kleine aber feine Veranstaltungsreihe auf die Beine zu stellen, die auf die Vielfalt aufmerksam macht, die in Schwetzingen bestehe und bereits gelebter Alltag sei. Gegenseitiger Austausch führe zu einer Bereicherung unseres Zusammenlebens. Das Planungsteam möchte hierfür vermehrt Ideen und Angebote aus der Stadtgesellschaft aufgreifen und sich bestenfalls auch personell erweitern. Jeder Beitrag – ob Vortrag, musikalisches, kulturelles Angebot, sportliches Event, Gespräche, Aktionen in der Fußgängerzone und vieles mehr – sei vorstellbar und willkommen. Meist müsse nichts Zusätzliches auf das eigene Programm erfunden werden. Oft biete es sich auch an, innerhalb der Interkulturellen Woche eine sowieso stattfindende Veranstaltung thematisch zu integrieren.

Erster Austausch steht an

Ein erster Austausch mit dem Fokus auf der Ideensammlung und Findung des Planungsteams findet am Montag, 31. Januar, ab 17.30 Uhr via Zoom statt. Anmeldungen bis Donnerstag, 27. Januar, per Mail unter Betreff „IKW 2022“ per E-Mail an integrationsbeauftragter@schwetzingen.de. Dorthin können im Vorfeld auch Ideen, Anregungen und Ansprechpartner geschickt werden.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Interkulturelle Woche Theater macht das Schwetzinger Publikum nachdenklich Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Interkulturelle Woche Die Mauern einreißen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Interkulturelle Woche Aktionsstand informiert in Schwetzingen über Menschenrechte Mehr erfahren

Für Rückfragen steht der Integrationsbeauftragte der Stadt, Markus Liu-Wallenwein, unter obiger Mailadresse gerne zur Verfügung. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2