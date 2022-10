Interkulturelle Woche: Schwetzinger Grüne organisieren Spielenachmittag

Schwetzingen. „Spielend einmal um die Welt reisen“ – unter diesem Motto organisierten die Schwetzinger Grünen während der interkulturellen Woche einen Nachmittag mit Gesellschaftsspielen etwa aus Indien, Afghanistan, China, Afrika, den USA und England.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Spiele sind Teil einer lebendigen Kultur. Viele wurden von Reisenden aus anderen Ländern oder Migranten mitgebracht. Backgammon zum Beispiel. Es hat seinen Ursprung wahrscheinlich in Mesopotamien, gelangte dann zu den Persern und von dort nach Ägypten. Im Grab des Pharao Tutenchamun (um 1350 vor Christus) fanden sich Spielbretter des in Ägypten unter dem Namen „Senet“ bekannten Spiels, ein Vorgänger des heutigen Backgammons. „Gemeinsam zu spielen, bringt uns einander nahe und verbindet uns. Egal, woher wir kommen oder wo wir aufgewachsen sind“, so Regina Czechanowski von den Grünen.