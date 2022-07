Interkultureller Ausflug in den Zoo

Nach langer Corona-Pause organisierte Thomas Vobis vom Café International einen gemeinsamen Ausflug. Diesmal ging es mit dem Zug nach Karlsruhe in den dortigen Zoo im Stadtgarten. 41 große und kleine Leute aus fünf verschiedenen Ländern trafen sich erwartungsvoll am Schwetzinger Bahnhof. Als besonderer Überraschungsgast kam Abbas Halaweh Albunni mit seiner Familie dazu. Abbas aus Syrien ist durch sein besonderes Schicksal vielen Schwetzingern bekannt. Unsere Zeitung berichtete mehrfach über ihn.

Trotz des 9-Euro-Tickets war der Zug eher leer. Am Zooeingang wurde die Gruppe nochmals durchgezählt, ob auch alle sicher angekommen waren. Rollstuhl und viele Kinderwagen mussten ja ein- und ausgeladen werden. Freundlicherweise hat die Stadt Schwetzingen die Kosten für die Eintrittskarten spendiert.

Leckereien aus aller Welt

Im Zoo war das erste Highlight die Fütterung der Eisbären. Weiter ging es zum Fischebeobachten und die Wasserwelt näher kennenzulernen. Besonders interessant war das Exotenhaus mit seinem Urwaldklima. Die Mittagspause verbrachten die Schwetzinger neben dem Elefantengehege. Alle packten Getränke und landestypische Speisen wie Hambascha, eritreisches Hefebrot oder gefüllte Weinblätter der syrischen Teilnehmer aus. Danach verteilte sich die große Gruppe etwas. Der Karlsruher Zoo ist eher ein großer Park mit Tieren, also ein Garten mit viel Abwechslung. So war für einige die Fahrt auf dem Wasser mit der Gondoletta ein einmaliges Erlebnis. Die Kleinsten hatten ihren Spaß auf der Kinderautobahn.

Das Café International in den Räumen der Landeskirchlichen Gemeinschaft am Schlossplatz 9 hat jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Jeder ist willkommen. Am Donnerstag, 28. Juli , soll es ab 17 Uhr ein buntes Sommerfest geben. zg