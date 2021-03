Schwetzingen. Das Interkulturelle Fest im Schlossgarten Schwetzingen kann nicht wie geplant stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir bedauern sehr, dass das Interkulturelle Fest im Schwetzinger Schlossgarten in diesem Jahr nicht wie geplant stattfinden kann. Aber unser aller Gesundheit geht vor“, betont Manfred Kern, Initiator des Interkulturellen Festes und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Kulturvereine Schwetzingen und Umgebung (AKSU).

Bereits im vergangenen Jahr musste das vierte Interkulturelle Fest im Schlossgarten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. In diesem Jahr sollte die Veranstaltung wieder mit ihrem bunten Programm und kulinarischen Köstlichkeiten regionaler Vereine und Organisationen Tausende Besucher anlocken. „Wir hatten bereits mit zahlreichen Vereinen und Künstlern tolle Highlights für das Event geplant, und es wäre ein großartiges Fest geworden“, ist sich Kern sicher.

Deshalb sei die AKSU in Abstimmung mit den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg dabei, einen neuen Termin zu finden und alle Möglichkeiten Teilnehmenden abzustimmen.

