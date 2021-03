Kreis. Zu viele offene Stellen für zu wenige Fachkräfte: Der Pflegebereich in Deutschland ist bereits heute in der Schieflage. Nach Expertenrechnungen werden bis 2025 noch 150 000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt – eine Situation, die sich mit dem demografischen Wandel langfristig noch weiter zuspitzen wird. Demgegenüber gibt es in anderen Ländern, beispielsweise in Bosnien und Herzegowina, Tunesien oder auf den Philippinen, mehr qualifizierte Fachkräfte, als in den lokalen Arbeitsmärkten Anstellungen finden. Bei der GRN-Klinik in Schwetzingen sind bereits mehrere Fachkräfte aus dem Ausland akquiriert worden (wir berichten).

Eigentlich also eine gute Ergänzung – aber wie erreicht man diese Fachkräfte und wie kann man sie für den hiesigen Arbeitsmarkt gewinnen? Das Welcome Center Rhein-Neckar und Sozialwirtschaft BW laden in Kooperation mit dem Internationalen Personalservice der Zentralen Arbeits- und Fachvermittlung (ZAV) ein, diesen Fragen nachzugehen und Lösungsmöglichkeiten kennenzulernen.

Am Dienstag, 23. März, gibt’s von 14 bis 16.15 Uhr online Kurzvorträgen zur internationalen Fachkräftegewinnung und zu regionalen Unterstützungsmöglichkeiten. Im Anschluss kann man Fragen stellen und sich austauschen. Anmeldungen sind bis zum 19. März möglich bei Lisa Sieckmeyer unter E-Mail l.sieckmeyer@rhein-neckar-kreis.de. zg