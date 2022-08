Internationaler Linkshändertag: Ein Selbstversuch

Schwetzingen. Was haben Julius Cäsar, Ludwig van Beethoven, Elisabeth II. und Jimi Hendrix gemeinsam? Sie alle sind Linkshänder. Rund 10,6 Prozent der weltweiten Bevölkerung nutzen bevorzugt ihre linke Hand, insbesondere für Tätigkeiten, die hohe Ansprüche an Feinmotorik, Kraft oder Schnelligkeit stellen. Das ergab die weltgrößte Untersuchung zu diesem Thema, in der ein Forschungsteam bestehend aus Mitgliedern vieler namhaften Universitäten Studien zur Händigkeit von insgesamt mehr als zwei Millionen Menschen auswertete.

In einem Selbstversuch habe ich als Rechtshänder jetzt einen Tag lang alle alltäglichen Aufgaben statt meiner starken, rechten Hand, mit meiner koordinationsbedürftigen linken Hand zu erledigen. Das Fazit gleich vorweg: Einfach ist das nicht.

Schreiben mit der linken Hand – das funktioniert ungeübt quasi gar nicht. Zumindest nicht dann, wenn man das Geschriebene anschließend wieder lesen können will. © Schwierz

8.30 Uhr: Mein Wecker klingelt. Ich greife intuitiv, so wie ich es die letzten 20 Jahre getan habe, mit der rechten Hand nach meinem Handy. Schnell fällt mir auf: Das war die falsche. Das Handy wechselt zur anderen Seite und schon merke ich, wie unbeholfen ich eigentlich bin, mit meiner linken Hand. Allein schon den Schlummerknopf auf dem Display zu treffen – es fällt mir schwer.

9 Uhr: Nächste Herausforderung: Zähne putzen. „Das mach’ ich doch mit links“, denke ich mir scherzhaft, bestreiche die Borsten der Zahnbürste mit der weißen Paste und fange an zu schrubben. Zwei Dinge fallen mir schon nach kürzester Zeit auf: Erstens komme ich nur unter großen Anstrengungen an alle Stellen in meinem Mund, zweitens schwächelt mein Arm schon nach einigen Sekunden des Putzens. Derartige Bewegungen sind die Muskeln in meinem linken Arm bisher einfach nicht gewöhnt.

9.20 Uhr: Nach der gewohnten, beidhändigen Fahrradfahrt in die Redaktion, bemerke ich am Schreibtisch angekommen, dass sich meine Computermaus auf der rechten Seite der Tastatur befindet. Mein Kollege Lukas Heylmann meint zwar, dass manche Linkshänder trotzdem mit der rechten Hand die Maus führen, ich will es aber genau wissen und positioniere das Klickgerät um. Nach kurzer Eingewöhnungszeit finde ich mich zwar gut zurecht, erwische mich aber trotzdem des öfteren dabei, wieder wie automatisch meine rechte Hand zur Maus zu bewegen.

10 Uhr: Ich muss mir Notizen machen – natürlich versuche ich mit der linken zu schreiben. Und spätestens hier hört es auf: „Das ist doch schlichtweg nicht möglich!“, rufe ich frustriert in den Raum, nachdem ich es nicht hinbekommen habe, auch nur einen lesbaren Buchstaben zu Papier zu bringen.

13.15 Uhr: Ich sitze im chinesischen Restaurant, um mittags meinen Magen zu befüllen. Ironischerweise benutze ich schon seit ich denken kann Messer und Gabel andersherum, als die meisten Rechtshänder es tun. Bei mir befindet sich das Messer nämlich immer in der linken und die Gabel in der rechten Hand. Um dem Selbstversuch genüge zu tun, wechsle ich nun dennoch die Positionen. Und auch das stellt sich als Schwierigkeit heraus. Die Gabel im Mund statt in der Nase landen zu lassen, misslingt mir des öfteren.

Hiermit beende ich dann auch meinen Selbstversuch und gehe wieder dem üblichen Gang der Dinge nach: Nicht ständig darauf achten zu müssen, mit welcher Hand man was macht und einfach seinen Intuitionen zu folgen, ist sehr angenehm.

Früher war das anders

Mein Vater durfte das früher nicht: In seiner Schulzeit stand außer Frage, dass mit rechts zu schreiben ist, egal, ob man lieber seine linke Hand benutzt hätte. „Jetzt bin ich eben Beidhänder“, berichtet er stolz, bei seinem Beruf als Steuerberater käme ihm das auch zugute, zum Beispiel dadurch, dass er mit Rechts die Zahlen eintippen kann und mit links zeitgleich die Maus bedienen.

Linkshänder „umerziehen“, das ist heute glücklicherweise nicht mehr verbreitet. Im Gegenteil: Wo man früher noch davon ausging, dass man als „Umerzogener“ mehr Leistung erbringen könne, ist heute klar, dass genau der gegenteilige Effekt zum Tragen kommt. Wird ein Kind dazu ermutigt oder gedrängt, entgegen seiner Veranlagung mit der rechten Hand zu schreiben, senkt das die Leistungsfähigkeit und kann in der Folge auch zu großen schulischen Problemen führen.