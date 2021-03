Region. Die Metropolregion Rhein-Neckar bleibt trotz Corona-Pandemie ein attraktiver Standort für Investoren und wird von ihnen als sicherer Hafen für ihre Anlagen geschätzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH. Die positiven Entwicklungen zeigen zudem, dass Investoren die Auswirkungen der Pandemie als gering einschätzen. In Zusammenarbeit mit dem „Immobiliennetzwerk Rhein-Neckar“ erscheint an diesem Donnerstag, 4. März, die neue Ausgabe des Immobilienmarktberichts mit aktuellen Zahlen und Fakten. Dieser zeigt: Rhein-Neckar war 2020 als Standort für institutionelle Anleger attraktiver als je zuvor. Der Immobilieninvestmentmarkt hat sich in der zweiten Jahreshälfte trotz eines erneuten Lockdowns positiv entwickelt und überschritt mit einem Transaktionsvolumen von 1,31 Milliarden Euro erstmals die Milliardengrenze. Auch 2020 waren Büroimmobilien (33,6 Prozent, 441 Millionen Euro) besonders gefragt, gefolgt von Einzelhandelsimmobilien (19,4 Prozent, 255 Millionen Euro). Mit 30,8 Prozent war der Anteil in der Assetklasse „Living“ in diesem Jahr außergewöhnlich hoch, da diese als krisenresistent gilt. Die Rhein-Neckar-Region gehört bundesweit weiterhin zu den attraktiven Einzelhandelsregionen mit stabilen Umsätzen und Wachstumspotenzial. So sanken die Werte im Einzelhandelskaufkraft-Index in Mannheim lediglich von 99,4 auf 98,0, in Heidelberg von 98,5 auf 96,1 und in Ludwigshafen von 92,4 auf 92,3. Und: Eine besondere Erwähnung findet die Wasserstoff-Wirtschaft als strategisches Wachstumsfeld.

