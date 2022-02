Inzidenz bei 1331,9 – Zwölf Covid-Patienten in der GRN-Klinik

Rhein-Neckar-Kreis. Die Corona-Zahlen klettern aktuell weiter in die Höhe. Im Verbreitungsgebiet der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung sind Stand Freitag, 11. Februar, 1614 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Schwetzingen hat mit 277 aktiven Fällen den Höchstwert vor Hockenheim (258) und Brühl (216). Die wenigsten Fälle gibt es derzeit in Altlußheim (83), Neulußheim (106) und und Reilingen (116). Das Landratsamt meldet außerdem 563 Verstorbene in Zusammenhang mit dem Virus im Kreis. Seit dem Vortag sind drei Todesfälle dazugekommen. Dabei handelt es sich um eine Frau im Alter zwischen 60 und 70 Jahren, eine Frau im Alter zwischen 80 und 90 Jahren und einen Mann im Alter zwischen 70 und 80 Jahren.

Belegung der GRN-Klinik Schwetzingen

Auf der Isolierstation der GRN-Klinik in Schwetzingen werden, Stand 11. Februar, zwölf Covid-Patienten auf der Isolierstation behandelt. Auf der Intensivstation befindet sich aktuell kein Patient mit einer Coronavirus-Infektion.

