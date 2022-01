Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis steigt auf 464,4 – Heidelberg bei 595,3

Rhein-Neckar. Die Zahl der Corona-Infektionen im Rhein-Neckar-Kreis steigt weiter an – und mit ihr die Sieben-Tage-Inzidenz. Am Sonntag erreichte sie mit 464,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage einen neuen Jahreshöchstwert. Insgesamt 543 Infektionen wurden am Sonntag gemeldet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit steigt die Zahl der Infizierten im Landkreis auf insgesamt 45.891. Von ihnen sind 41.588 wieder genesen, 3755 sind aktuell noch infiziert und 548 inzwischen leider im Zusammenhang mit einer Coronainfektion verstorben.

In Heidelberg liegt die Inzidenz nach 187 Neuinfektionen zum Sonntag bei 595,3. Dort haben sich bislang 11.160 Menschen mit dem Virus infiziert, 9627 gelten wieder als genesen, 1450 sind noch aktiv infiziert und 83 Personen leider verstorben.

Alle Zahlen mit interaktiver Grafik gibt es hier. Außerdem sind in unserem Dossier alle aktuellen Infos rund um das Coronavirus zu finden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2