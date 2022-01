Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis steigt - Ein weiterer Todesfall

Virusvariante Omikron in Mannheim bisher in 56 Fällen nachgewiesen

Die Virusvariante Omikron wurde in Mannheim bisher in 56 Fällen nachgewiesen. Über die ersten sieben hatte die Stadt am 26. Dezember informiert. Insgesamt sei das Infektionsgeschehen noch stabil, heißt es.

