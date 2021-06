Inzidenz sinkt weiter

Schwetzingen/Region. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis bei 7,3 und ist somit im Vergleich zum Vortag um 0,5 gesunken. Es kam zu zwei Neuinfektionen, das sind fünf weniger als am Tag zuvor. Also gibt es im Kreis momentan insgesamt 98 Fälle.

Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung gibt es Stand Freitag, 25. Juni, 24 Menschen, die mit dem Virus infiziert sind. Davon entfallen sieben auf Brühl und je sechs auf Schwetzingen und Eppelheim. In Ketsch sind zwei aktive Fälle zu vermelden, in Hockenheim, Plankstadt und Neulußheim nur jeweils einer. Altlußheim, Oftersheim und Reilingen sind zurzeit frei von Corona.

Das Landratsamt vermeldet am Freitag zwei Neuerungen bei seinem Corona-Dashboard. Erstens sollen dort von nun an die Fallzahlen der einzelnen Kommunen nicht mehr nur tagesaktuell, sondern auch rückwirkend ab 21. Dezember 2020 einzusehen sein. Zweitens wird es vorerst keine aktuellen Zahlen am Wochenende geben. Die Werte von Samstag und Sonntag werden stattdessen montags nachgeliefert. lh