Inzidenz steigt um 55,7 – Zehn Covid-Patienten in Schwetzingen

Ludwigshafen Impfquote 97 Prozent

Eine einrichtungsbezogene Impfpflicht würde das Ludwigshafener Klinikum nicht vor ein bedrohliches Szenario stellen. Das sagte Sprecherin Yasemin Böhnke auf Anfrage dieser Redaktion. Aktuell seien 97 Prozent der Mitarbeitenden geimpft. Etwa 100 Kräfte hätten sich bisher nicht immunisieren lassen, so die Sprecherin. Der Gesetzgeber sieht ab dem 15. März eine Impfpflicht etwa in Krankenhäusern vor. Nach Einschätzung des Klinikums werden Wochen und Monate vergehen bis eventuelle Bescheide seitens des Gesundheitsamtes erlassen sind. Zudem geht die Geschäftsführung davon aus. dass sich einige Skeptiker doch noch mit dem nun zugelassenen Impfstoff Novovax impfen lassen werden. In Bezug auf die Omikron-Welle sei es noch zu früh, eine Beurteilung abzugeben. Die Intensivpatienten seien fast alle noch der Delta-Variante zuzuordnen. Als Arbeitgeber stelle Omikron jedoch eine große Herausforderung dar. Seit Jahresbeginn befänden sich durchgängig etwa 200 Mitarbeitende in Quarantäne. Andere müssten wegen ihrer in Quarantäne befindlichen Kinder daheim bleiben. Die aktuellen Statistiken liefern bisher keine Perspektive auf eine verbesserte Lage.

