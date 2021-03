Schwetzingen/Region. Die 7-Tage-Inzidenz hat im Rhein-Neckar-Kreis die 50er-Marke drei Tage hintereinander deutlich überschritten. Das hat das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in einer offiziellen Pressemitteilung bestätigt. Da die 7-Tage-Inzidenz nun über 50 liegt, gelten neue Corona-Regeln. Das ist in der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 7. März festgelegt.

Aber was gilt denn nun? Weiterhin geöffnet bleiben dürfen Buchhandlungen. Unter Hygieneauflagen – Maskenpflicht, Begrenzung der Kundenzahl – können Kunden auch ohne eine vorherige Terminabsprache vorbeikommen. Das gilt ebenso für Gärtnereien, Blumenläden, Baumschulen, Garten-, Bau-, und Raiffeisenmärkte. Diese dürfen unter Hygieneauflagen ihr komplettes Sortiment anbieten.

Auch körpernahe Dienstleistungen bleiben weiterhin erlaubt. Dazu zählen unter anderem Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo-, Sonnen- und Piercingstudios. Bei den Behandlungen müssen Kunden und Beschäftige eine medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen. Ist das nicht möglich, müssen Kunden einen tagesaktuellen negativen Schnelltest haben. Dasselbe gilt für Friseurbetriebe und Barbershops.

Der Einzelhandel darf seine Türen zwar weiterhin geöffnet haben, Kunden müssen allerdings vorher Termine ausmachen, also „Click & Meet“ anbieten. Kunden dürfen sich nach Absprache also in einem festen Zeitfenster im Laden beraten lassen und einkaufen. Dabei darf nicht mehr als ein Kunde pro 40 Quadratmeter gleichzeitig anwesend sein. Auch hier gilt: Kunden und Beschäftige müssen eine medizinische Maske tragen.

Nach vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der Kontaktdaten dürfen Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische Gärten besucht werden. Dasselbe gilt für Archive, Bibliotheken und Büchereien.

Der Schwetzinger Schlossgarten hat weiterhin geöffnet. Um eine Nachverfolgung der Kontakte möglich zu machen, ist es erforderlich im Vorfeld des Besuchs ein Formular zur Kontaktnachverfolgung auszufüllen. Außerdem müssen im Vorfeld Termine gebucht werden - auch an Wochentagen.

Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport im Freien und in geschlossenen Räumen ist nur noch mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten beziehungsweise Gruppen von maximal 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahren zulässig. Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen müssen ihren Betrieb wieder komplett einstellen.