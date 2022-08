Nicht nur in den Supermarktregalen läuft man sich mitten in der sommerlichen Hitzewelle für Weihnachten warm. Auch die Bahn hat vorsichtshalber schon mal die Zuganzeige auf das Fest des Friedens umgestellt. Gesehen hat das morgens um 6.24 Uhr am Schwetzinger Bahnhof unsere Plankstadter Leserin Karin Hammann. jüg/Bild: Hammann

