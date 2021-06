Jähes Ende der Tiergeschichte

Am Mittwoch hatte ich an dieser Stelle einem Eichelhäher Platz eingeräumt und die Geschichte erzählt, wie er orientierungslos in der Schwetzinger Innenstadt herumflatterte. Doch er bekam menschliche Hilfe und sollte im Schlossgarten Schwetzingen zu Kräften kommen. Leider nahm die Geschichte ein anderes Ende: Im kurfürstlichen Paradies fand er den Weg in die ewigen Jagdgründe – als Opfer von Raben. Ja, auch ich musste schlucken, als mir Karin Franz davon am Telefon erzählte.

Karin Franz ist Tierschützerin mit Herz und engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich für die Schlossgartentiere. Immer wieder hat die Redaktion über sie berichtet. Und eigentlich hätte sie mir vermutlich am liebsten die Ohren für die Kolumne über den Eichelhäher lang gezogen, in dem ich die Menschen gelobt hatte, die den jungen Vogel vor dem vermutlich sicheren Tod unter Autoreifen bewahrt haben. Ehrlich: Ich hätte auch versucht, dem Tier zu helfen.

Doch nicht immer ist menschliche Hilfe für Tiere wirklich gut. Manchmal ist es einfach besser, weiterzugehen und sie ihrem Schicksal zu überlassen. Ein junger Vogel, erklärt Karin Franz, könne ohne die Elterntiere nicht überleben. Er brauche beispielsweise deren Kropfschleim, wenn diese ihn füttern. Und bringe man ein Jungtier zu weit weg von dessen Zuhause, finden es die Eltern nicht mehr.

Aber was tun? Den Tierschutzverein Schwetzingen zum Beispiel kontaktieren, zu dem eine Vogel- und Wildtierhilfe gehört (Telefon 0173/45 40 254). Nicht füttern, nicht anfassen, nicht mitnehmen – das sind die Regeln gegenüber Vögeln und Wildtieren, macht die Expertin deutlich.

Ehrlich: Auch mir bricht es das Herz, wenn ich so ein hilfloses Kerlchen wie den Eichelhäher sehe. Doch letztlich hat die Natur ihre Regeln. Und wir Menschen müssen begreifen, dass auch wir uns an diese Regeln halten müssen. Selbst wenn’s schwerfällt.