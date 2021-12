Jahreskarten für Schlosspark: Gültigkeit ab Ausstellungsdatum

Schwetzingen. Für den Schlossgarten Schwetzingen gelten ab dem neuen Jahr höhere Preise. Ein aufmerksamer Leser machte die Redaktion nun auf eine Formulierung in der am 15. Dezember veröffentlichten Pressemitteilung aufmerksam, die so nicht stimmt: „Noch bis 31. Dezember können Jahreskarten zum alten Preis (30 Euro) erworben werden. Die Karte ist ab der ersten Nutzung ein Jahr lang gültig.“ Die Jahreskarte gilt jedoch ab dem Ausstellungsdatum für ein Jahr. Kauft man sie also an diesem Mittwoch, 29. Dezember, läuft sie dann mit dem 28. Dezember 2022 ab. Die Jahreskarten kosten ab 1. Januar 35 (ermäßigt 17,50) Euro. kaba

