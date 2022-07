Jahrgang 2022 als Premiumprodukt

„Ihr Spiel in unserem Unternehmen ist nun beendet“, richtete Schulleiterin Heide-Rose Gönner das Wort an die Abiturienntinnen und Abiturienten der Carl-Theodor-Schule (CTS).. Um dem Motto des Abiturjahrgangs „Abi Vegas – 13 Jahre Glückspiel“ einerseits und der kaufmännischen Ausrichtung des Gymnasiums andererseits Rechnung zu tragen, hatte das Schulleitungsteam die feierliche Zeugnisübergabe als „Pressekonferenz“ des fiktiven Glückspielunternehmens „Bildungsglück CTS“ inszeniert.

In erster Linie ging es dem Schulleitungs- und Geschäftsleitungsteam aus Heide-Rose Gönner, Uta Winter und Rainer Prisslinger natürlich um ihr „Premiumprodukt – den Abiturjahrgang 2022“, dessen Zeit an der Carl-Theodor-Schule sie Revue passieren ließen. Allerdings übernahmen sie dabei nur eine moderierende Funktion. Den eigentlichen Rückblick auf die – nach wie vor von außergewöhnlichen Bedingungen geprägten – Schulzeit übernahmen die Glücksritter selbst: So ließen die Zwillinge Celine und Leonie Doural Litzel die Oberstufenzeit an der CTS bis hin zur Abiturprüfung aus verschiedenen Blickwinkeln Revue passieren und erinnerten dabei auch an die erschwerten Lernbedingungen unter der Corona-Pandemie. Dass den Hauptertrag des Unternehmenserfolgs – ihren Angaben zufolge – die Geschäftsfelder „aktives Chillen“ und „passives Lernen“ eingebracht haben, dokumentierten die Abiturklassen in ihren Videos.

Diese Abiturienten erhalten Preise Silvère Preißendörfer-Charrier und Daniel Kohl wurden als Jahrgangsbeste mit der Traumnote 1,0 ebenso mit einem Preis geehrt wie Coco de With, Emily Böhrer, Kim-Sofie Ullrich, Angela Dittes, Jule Kauer, Nelli Nohl, Niklas Hoock, Leonie Doural Litzel, Celine Doural Litzel, Cora Hierschbiel, Philip Tran, Lisa Ginsberg und Nicolas Fischer für ihre sehr gute Gesamtleistung. Mit einem Durchschnitt im Be-reich zwischen 1,6 und 1,9 erhielten zudem Lukas Stockert, Linna von der Felsen, Tillmann Diehm, Ann-Kathrin Wachter, Tim Krauß, Robin Abe, Fabrice Fuchs, Sarah Schön, Felicia Stalf, Dennis Klaus Eichhorn, Lea Binder, Tim Eckholt Jana Bofinger, Maik Andre Krempel, Sean Tyler Straub, Celina Jakob, Marlon Abert, Nico Takatsch, Lina Kops, Dennis Forsch, Lukas Eisinger, Cindy Nguyen und Selina Marzluf ein Lob. Über fachspezifische sowie von verschiedenen Unternehmen und Organisationen gestiftete Sonderpreise freuten sich Emily Böhrer (Preis der Schulleiterin für die beste wirtschaftswissenschaftliche Leistung im klassischen Profil) , Angela Dittes (Global Studies gestifet von der Firma Sonoco aus Hockenheim), Coco de With, Celine und Leonie Doural (Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker), Leonie Doural (Scheffelpreis), Fabrice Fuchs, Tim Krauß, Sergen Habibogullari (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft). Weitere Preise erhielten Lisa Ginsberg (Biologie), Jule Kauer (Ethik), Sarah Schön (Englisch), Daniel Kohl (Verband der Metall- und Elektroindustrie für den Profilbereich Wirtschaft), Maik Krempel, Louis Neureither, Bastian Theurer (David-Dominique-Zimmermann (Informatik), Nelli Nohl (Spanisch), Louisa Piper (SAP-Preis/ Internationale Wirtschaft), Silvère Preißendörfer (Preis der Landeszentrale für politische Bildung und des CTS-Freundeskreises), Lukas Stockert (Mathematik), Marc Berger, Fabian Weber, Emily Böhrer ( Alfred-Maul-Medaille für das Fach Sport), Kim Sofie Ullrich (Französisch) und Linna von der Felsen (Seminarkurs Nachhaltigkeit, gestiftet von Gisela Heinzelmann). zg

Doch ein Blick in die Bilanz der Bildungsglück CTS zeigt, dass sich durchaus auch die Ergebnisse anderer Geschäftsfelder sehen lassen können. Natürlich hatte die Geschäftsleitung auch erkannt, dass der Erfolg des Unternehmens ohne externe Unterstützung nicht möglich gewesen wäre und versäumte es daher auch nicht, den „Familien-Stakeholdern im sogenannten Parenting segment“ (Eltern) und den „Glücksspielleitern“ (Tutoren), von denen die Spieler schließlich auch ihre Zertifikate erhielten, ihren Dank auszusprechen.

Wenn man nun die 141 Abi-Vegas-Spieler aus dem Unternehmen entlasse, müsse man sich keine Sorgen um deren Zukunft machen, betonte Uta Winter. Ob Ausbildung, Studium oder erstmal eine Auszeit anstehe, alle hätten sich das Rüstzeug angeeignet, um den Anforderungen des Lebens gewachsen zu sein, um Herausforderungen kreativ anzugehen und Lösungen für Probleme zu finden, zog die Abteilungsleiterin Bilanz, bevor sie ihre Schützlinge ziehen ließ.

Abschied von Uta Winter

Für Uta Winter war es die letzte Abiturfeier, da sie zum kommenden Schuljahr an das ZSL (Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung) wechseln wird. Heide-Rose Gönner verabschiedete sie mit den Worten „das ist ein Verlust für die Schule, aber ein Gewinn für das System“. mey/zg