„Jahrhundertschlachtfest“ der Freien Wähler in Schwetzingen

Schwetzingen. „Das hat richtig Bock gemacht“, mit den kurzen Worten hat die Vorsitzende der Schwetzinger Freien Wähler (SFW), Elfriede Fackel-Kretz-Keller, den Nagel auf den Kopf getroffen, als sie fertig, aber glücklich, nach Ende des wohl besten Schlachtfestes aller Zeiten den gelaufenen Tag kommentierte.

Nach Ende der Pandemie hatte das Organisationsteam der SFW schon mit einem großen Andrang gerechnet, so Pressesprecher Carsten Petzold. „Aber was dann kam, hat wirklich all unsere Erwartungen gesprengt und war nur mit solch einem ausgezeichneten Team zu stemmen.“

Sage und schreibe 39 Aktive der Freiwähler sowie zwei Freiwillige aus den Reihen des FC-Bayern-Fanclubs Schwetzingen haben wirklich alles gegeben, damit der Tag zu einem Erfolg wird. Insgesamt gut 200 Kilo Schweinefleisch, 200 Leberknödel, je 120 Brat-, Leber- und Kartoffelwürstchen, 50 Kilo Sauerkraut, 15 Kilo Schweinemett und andere Leckereien wie Wurstsuppe, Griebenschmalz und Hausmacher waren zubereitet und gerichtet.

Als dann um 11 Uhr der offizielle Beginn eingeläutet wurde, übertraf der Ansturm alle Erwartungen. Innerhalb von nur einer Stunde erschienen gut 260 hungrige Gäste – sodass die Freiwähler bereits um kurz vor halb eins „leider ausverkauft“ melden mussten, da sie im Saal keine freien Plätze mehr hatten. cp