Jamsession mit Steffen Weber & Friends in Schwetzingen

Schwetzingen. Die erste monatliche Jazzsession im Restaurant „Zum Grünen Baum“ (Carl-Theodor-Straße 2). findet am Dienstag, 14. März, statt. Ab 19.30 Uhr bestreiten Steffen Weber & Friends im ersten Set ein Konzert und stehen dann als Begleitung für eine Jamsession im zweiten Set zur Verfügung. Für angemeldete Jazzmusiker (E-Mail an musik@ jazzinitiativeschwetzingen. de) besteht dann die Gelegenheit einzusteigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Steffen Weber, Tenorsaxophonist der HR Big Band, stellt einige seiner liebsten Stücke aus dem vielfältigen Repertoire des Great- American-Songbook vor. Diese sogenannten Standards werden auf der ganzen Welt gespielt und so können Jazzmusiker musikalisch miteinander kommunizieren, ohne die Sprache des anderen zu sprechen.

Harmonisch unterstützt wird Weber durch den Gitarristen Christian Eckert, mit dem er seit Langem gemeinsam in unterschiedlichen Projekten musiziert. Steffen Kistner am Bass und Holger Nesweda am Schlagzeug komplettieren die Rhythm Section. Der Eintritt ist frei.