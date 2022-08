Jazz am Schlossplatz

Die Schlossplatzmusik der Schwetzinger Jazzinitiative ist ja im Sommer schon eine schöne Tradition geworden. Wechselnde Formationen unterhalten so die umliegenden Lokale und deren Besucher und das ganz ohne Tickets und gratis. Spenden sind dabei natürlich immer möglich und gern gesehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Freitag, 12. August, geht es weiter. Dieses Mal spielt von 19 bis 21 Uhr die Formation „Fathers and Sons“, die ihre Heimat beim Trommelpalast in Mannheim hat und echte Klassiker im Programm bietet. Die Bevölkerung ist eingeladen. Eintritt ist wie immer frei. zg