Jazzinitiative präsentiert Eventliste für dieses Jahr

Schwetzingen. „Uns steht ein Jahr voller Musik ins Haus“, freut sich Claudia Lohmann – und Manfred Kern nickt vehement zu dieser Aussage, „ja, das wird toll“. Die Vorstandsspitze der Jazzinitiative Schwetzingen stellt im Redaktionsgespräch ein Programm für die Monate März bis Dezember vor, das es in sich hat.

Gleich an mehreren Orten in der Spargelstadt – einmal auch bei einem Ausflug auf die Kollerinsel – wird die ganze Vielfalt dieses Musikstils präsentiert. „Es treten kleine Ensembles auf, aber auch einige Bigbands. Profimusiker werden spielen aber auch sehr gute Künstler, die nicht ihr Brot damit verdienen, es gibt alte Bekannte, aber auch einige für uns neue Topereignisse, etwa die SRH Bigband Heidelberg“, verrät Lohmann. Doch eines sei bei allen Auftritten ein einendes Element: Die Instrumentalisten und Sänger, so verspricht der künstlerische Leiter Kern, „sind durchweg top“. Viele der jüngeren Musiker seien kommende Stars, ist sich Lohmann zudem sicher.

Die geplanten Veranstaltungen der Jazzinitiative Auf dem Schlossplatz spielen auf Einladung der Jazzinitiative jeweils freitags ab 19 Uhr Jazzabella (25. Mai), Magic Drums (3. Juni), das Nicolai Daneck Trio (10. Juni), die SRH Bigband Heidelberg (17. Juni), das Jazzorchester Bruchsal (21. Juni), das Hering Cerin Trio (1. Juli), das La-Sala-Quartett (8. Juli), Laid Black (29. Juli), Fathers and Sons (12. August), das Sachie Matsushita Trio (19. August), das Tommy Engelhardt Quartett (26. August), Crazy Crocodiles (2. September) und Three and a Half Trombones (9. September). Bei den Jazzfrühschoppen im „Blauen Loch“ jeweils sonntags ab 11 Uhr sind Udo Sailer und Ensemble (20. März), Bigband 17 (24. April und 18. Dezember) sowie eine noch nicht genannte Band (20. November) zu hören. Im „Grünen Baum“ werden jeweils dienstags ab 19.30 Uhr das Blue Note Ensemble (5. April), das Acoustic Ensemble (3. Mai), das Tommy Engelhart Quartett (7. Juni) sowie mehrere bislang noch nicht bekannte Gruppen (5. Juli, 9. August, 6. September, 4. Oktober und 1. November) die Sessions gestalten. Außerdem gibt es einen Nikolaus-Jazz-Abend (6. Dezember). Auf der Brühler Kollerinsel wird es ein Konzert geben (11. September). Der Kneipenjazz (22. Oktober) findet mit mehreren Ensembles in verschiedenen Lokalen statt. ras

Dennoch startet die Eventliste mit einer schmerzlichen Absage. Das für kommende Woche geplante Konzert des Stephan-Zimmermann-Sextetts wird nach dem Unfalltod von Schlagzeuger Christian Huber abgesagt. „Dieser Verlust hat uns so betroffen gemacht, da wollten wir auch kein Ersatzkonzert organisieren“, erklärt Kern und die Trauer über den Verlust eines musikalischen Freundes ist ihm dabei sichtlich anzumerken.

Zwölfmal wird es von der Jazzinitiative zwischen Mai und September eines der beliebten Schlossplatzkonzerte geben, bei denen das Publikum den Musikgenuss kostenfrei und unter freiem Himmel erleben darf. Doch – anders als bisher – möchte der Verein bei Regenwetter die Veranstaltung nicht absagen müssen. Es gibt bereits Gespräche, bei ungünstiger Witterung vom Platz vor dem Palais Hirsch dann spontan in einen Saal auszuweichen, kündigt Kern an.

Einen festen Platz im Herzen der Jazzfans haben die Sessions im Gasthaus „Grüner Baum“. Sie finden in diesem Jahr an jedem ersten Dienstag des Monats ab 19.30 Uhr statt.

Zu Jazzfrühschoppen lädt der engagierte Schwetzinger Verein am Anfang und am Ende der Saison in die Gaststätte „Blaues Loch“ ein. Jeweils ab 11 Uhr wird dann im Saal des Lokals ein besonderes Event stattfinden – und das bis kurz vor Weihnachten.

Das vierte Standbein der Eventliste sind die großen Veranstaltungen, die von der Jazzinitiative mitgestaltet oder organisiert werden. Da reicht das Angebot von Auftritten eines Jazzorchesters zur Fête de la Musique bis zu den vielen kleineren Ensembles, die im Herbst den Kneipenjazz zu einem besonderen Erlebnis machen wollen.

Info: Weitere Informationen unter www.jazzinitiative-schwetzingen.de

