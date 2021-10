Jazzinitiative Schwetzingen: Fördermittel sorgen für kostenlosen Eintritt

Schwetzingen. Kneipenjazz in fünf Gaststätten rund um den Schlossplatz sowie zwei Konzerte im Freien – die beliebte Abendveranstaltung der Jazzinitiative am Samstag, 23. Oktober, von 20 bis 23 Uhr, wird vom baden-württembergischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst gefördert und kostet deshalb keinen Eintritt.

Das Programm ist breit aufgestellt. Die Spielstätten liegen nicht weit auseinander, sodass dem Wandeln zwischen den hochkarätigen Formationen nichts entgegensteht. Im „Quadrato“ laden KJ Dallaway and Friends zu einem Wohlfühlabend ein. Neben Chill-out-Musik gibt es Reggae, Funk, Soul und Calypso sowie Cover-Interpretationen von ausgewählten Lieblingsstücken.

Das Duo Bluesgosch mit Dieter Reinberger und „Mojo“ Schultz gastiert dieses Mal mit Musik und Gebabbel im „Grünen Baum“. Reinberger ist als singender, wippender und Bluesharp spielender Musiker bekannt. Groovende Rhythmen, pfiffige Texte und eine kurpfälzisch deftige Moderation reizen Auge, Ohr und Lachmuskeln. Gitarrist Jürgen Schultz liefert die Musikideen.

Das „A6 Trio“ um Rick von Bracken gastiert mit Balladen und Bossa-Nova im „Walzwerk“. Rick ist seit Mitte der 1980er Jahre als Saxophonist (Alt und Tenor), Keyboarder, Arrangeur, Produzent und Komponist unterwegs. Den Musikfreunden ist er bestens bekannt vom Jazz-Frühschoppen von Schwetzinger Zeitung und Sparkasse mit dem „Cool Cats Orchestra“.

Ignez Carvalho präsentiert mit ihrem Trio authentische brasilianische Musik im Welde-Brauhaus. Die geborene Brasilianerin und studierte Psychologin ist eine leidenschaftliche Musikerin. Sie lebt in Speyer und hat CDs mit der Band „Grupo Brasileirinho“ und Musikern wie Tobias Languth und Hugo Fuchs veröffentlicht. Gitarrist Christoph Stadtler und Percussionist José Pedro sind dabei.

Das Trio von Wolfgang van Göns mit dem Hockenheimer Hans Grieb (Kontrabass) und dem Viernheimer Kult-Schlagzeuger Walter Helbig verstärkt sich dieses Mal beim Auftritt im „Aposto“ mit Sängerin Bo Schmich. Im Programm werden Kompositionen von Chick Corea, Michel Petrucciani, Pat Metheny und Miles Davis sowie von Irving Berlin und George Gershwin sein.

Open-Air-Auftritte als Ergänzung

Durch Fördermittel des Bundes über die Initiative Musik und das Programm Neustart Kultur für „Umsonst und draußen“-Festivals ist es der Jazzinitiative möglich, am Kneipenjazz-Samstag zwei Zusatzkonzerte unter freiem Himmel anzubieten. Schon von 19 bis 21 Uhr spielt die „Big Band 17“ vor dem Lutherhaus. Die im Sommer 2017 von Axel und Bernd Heim mit Musikern der Region gegründete Formation bringt Stücke aus dem Repertoire der großen Bigbands der 1960er und 1970er Jahre zu Gehör. Es ist Musik „aus der Zeit der eleganten Anzüge und schmalen Krawatten“.

Rainer Pusch und „Die üblichen Verdächtigen“ sind von 20 bis 23 Uhr beim „Kaffeehaus“ auf dem Schlossplatz mit Kompositionen aus Latin-Jazz, Pop und Funk zu hören. Pusch arbeitet seit über 30 Jahren mit Größen des nationalen und internationalen Jazz zusammen, in Schwetzingen dabei sind Udo Sailer am Klavier, Thomas Netzsch am Bass und Arno Pfunder am Schlagzeug. „Die üblichen Verdächtigen“ stehen für pure Spielfreude. Der Eintritt zu allen Locations ist frei. Bei Veranstaltungen in Innenräumen sind die 3G-Regeln einzuhalten.

