Jazzquartett begeistert auf dem Schwetzinger Schlossplatz

Schwetzingen. Ein Jazzquartett von außergewöhnlicher Qualität präsentierte sich am Freitag bei der Schlossplatzmusik der Jazzinitiative. Die jungen Musiker um den Tenorsaxofonisten Adrian Gallet begeisterten mit fantastischem Groove auf hohem Niveau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein wirklich satter Saxofonsound, hervorragendes Zusammenspiel, Basslines vom Feinsten – es passte alles bei „Blue Groove“. Auch Gast Tobias Großmann an der Gitarre sowie Nick Kannewurf am Schlagzeug und Thomas Fritzler am Piano überzeugten mit ihrem Können und ihrer Spielfreude. Das Konzert musste allerdings wegen Regen vorzeitig abgebrochen werden.

„Von diesen jungen Musikern wird man noch viel hören, das ist es, was wir uns wünschen“, bemerkte die zweite Vorsitzende der Jazzinitiative Claudia Lohmann, die die Schlossplatzkonzerte organisiert. „Wir werden diesen großartigen jungen Musikern auf jeden Fall noch andere Auftrittsmöglichkeiten bieten. Die muss man gehört haben!“ zg

Mehr zum Thema Jazzinitiative Neue Generation von Musikern Mehr erfahren Jazzinitiative Sommerkonzert beim TSV Oftersheim mit „Art2Be“ Mehr erfahren Schlossplatzmusik Ein toller Groove Mehr erfahren