Jazztrio „Hemera“ spielt im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses

Schwetzingen. In der griechischen Mythologie ist Hemera die Personifikation des Tages, vielleicht die Tochter der Nyx, der Nacht. Die Meinungen gehen da etwas auseinander. Hemera ist auch der Name des Trioprojekts, das Tania Giannouli, in diesem Jahr „Artist in Residence“ des Enjoy-Jazz-Festivals, eigens für diesen Anlass zusammengestellt hat. Dieser Konzertabend ist einer der Höhepunkte der Schwetzinger Jazztage, die am Samstag mit dem Kneipenjazz zu Ende gehen. Das Konzert findet an diesem Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses statt.

Hemera steht in der Tradition des seinerzeit live um die Mitwirkung Michele Rabbias erweiterten Trio-Projekts Rewa, aber auch des exklusiven Quintett-Abends „Book of Lost Songs“ von 2020 in Ludwigshafen. Damals auch dabei: Michele Rabbia. Der wiederum das Projekt „Chantiers Sonores“ mit dem Bassisten Daniele Roccato am Laufen hat, offenbar ein Ad-hoc-Projekt, das es erlaubt, auf spezifische Aufführungsorte mit lokalen Musikern zu reagieren.

Mediterraner Einschlag

Was genau an diesem Abend musikalisch zu erwarten ist, ist gewollt offen. Erklärtermaßen schätzt Tania Giannouli die Freiheit, mit den Erwartungen des Publikums zu spielen.

Ein mediterraner Einschlag der mit Electronics unterfütterten Klangforschungen dürfte indes naheliegen. Ansonsten ist der Anspruch, den die Griechin an ihre Mitmusiker richtet, so einfach wie anspruchsvoll.

In einem Interview hat sich Tania Giannouli diesbezüglich festgelegt: „Sie müssen das gleiche Engagement zeigen wie ich. Sie müssen seriös und professionell sein, aber vor allem müssen sie die gleiche Leidenschaft und Begeisterung aufbringen wie ich. Ich habe das Glück, dass alle Musiker in meinen Bands das gleiche Feuer haben und ihre Seelen in die Musik einbringen. Dafür bin ich sehr dankbar.“ zg

Info: Karten zwischen 13 und 40 Euro gibt es noch im Kundeforum unserer Zeitung am Schlossplatz und an der Abendkasse.