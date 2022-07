„Jede Sorte ist geschmacklich hervorragend“

An zwei Samstagen lud „möbius lebensmittelpunkt“ zu einem Brotevent in die Kurfürstenstraße in Schwetzingen ein. Hier durften die Freunde des Brotes in die verführerische Welt des wichtigen Lebensmittels eintauchen und die Vielfalt von „Tans Brot Boutique“ aus Mannheim hautnah erleben.

Das junge aufstrebende Team, das nicht von sich behauptet, das Backen erfunden zu haben, aber damit kokettiert, es jeden Tag neu zu erfinden, lockte zahlreiche Besucher an den Stand. Hier bestand die Möglichkeit, leckere Brotaufstrich-Varianten von Möbius zu verköstigen und mit Bäckermeister Taner Karadagli, der nur Tan genannt wird, und seinem Team ins Gespräch zu kommen und Einzelheiten über das reichhaltige Sortiment zu erfahren. „Die Brotauswahl war enorm und jede Sorte, die wir ausprobiert haben, geschmacklich hervorragend. Das hat hier noch gefehlt“, meinten Geli und Tom Braun, zwei Stammgäste von Möbius, unisono.

„Mit unserer Backkunst, die Altbewährtes mit Innovation verbindet, schaffen wir durch Erfahrung und Liebe zum Brot stetig neue Kreationen“, verkündet Tan mit Stolz und lässt weiter wissen, dass sein Unternehmen, das mittlerweile 30 Arbeitskräfte umfasst und drei Brot-Boutiquen in Mannheim betreibt, ausschließlich ohne Zusätze wie Gärbeschleuniger und mit Mehl aus ökologischen Anbau arbeitet. „Was unser Brot besonders ausmacht, ist mein eigener nachhaltig hergestellter Sauerteig, der ausschließlich aus hochwertigen, natürlichen Rohstoffen besteht. Auf Zusatzstoffe, wie Backmittel, Enzyme oder Emulgatoren verzichte ich aus Überzeugung“ erklärt Tan.

„Ich habe großen Respekt vor dem Handwerk des Backens, denn ich habe es auch einmal ausprobiert und musste feststellen, dass es eine regelrechte Kunst ist, gutes Brot herzustellen, denn es müssen alle Rezepturen bis ins Kleinste stimmen, wenn am Ende so ein Brot herausspringt, dass die Brot Boutique Tan produziert“, meint Tommy R. Möbius.

Liebhaber überzeugen

Das Ziel des jungen Unternehmens ist es, die Brotliebhaber aus der Region von ihren Backwaren zu überzeugen. Originell ist auch das Logo auf dem der Firmenchef sein Gesicht mit einem Laib Brot bedeckt. „Mein Brot steht im Vordergrund und nicht ich“ , erklärt der bescheidene Bäckermeister, der auch über seine Vita Auskunft gibt. „Während meiner Zeit als Koch in verschiedenen Gourmet und Sternerestaurants habe ich 2014 die Liebe zum Backhandwerk entdeckt, die mich seither nicht mehr losgelassen hat.“ Tan hat auch mit der alten Tradition im Bäckerhandwerk gebrochen, mitten in der Nacht in der Backstube zu stehen. Er produziert seine Waren ab 6 Uhr morgens, um seinen Bäckern eine normale Arbeitszeit zu bieten.

„Tommy und ich leben beide für das Handwerk und den Genuss und sind deshalb geradezu prädestiniert, eine Partnerschaft einzugehen und ein gutes Team zu bilden. Deshalb sind wir ab sofort exklusiver Partner von ,möbius lebensmittelpunkt‘ in Schwetzingen“ freut sich der Geschäftsmann aus Mannheim. Von Donnerstag bis Samstag ist bei Möbius in der Kurfürstenstraße das Brot in verschiedenen Variationen zu erwerben.