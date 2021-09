Jetzt aber die Ärmel hoch

Mit der Bundespolitik und dem Wahlkreis – das ist immer so eine Sache. In den vier Monaten vor der Wahl schauen die Kandidaten uns nicht nur von jedem Laternenmasten aus an, sie sind auch omnipräsent – kaum eine Veranstaltung, Ehrung oder Fest kann ohne sie auskommen. Auch die Zahl der Pressemitteilungen steigt ins kaum noch Abdruckbare. Selbst aktuelle Themen – von der Autobahn bis zur Wasserknappheit – werden zum bundespolitischen Einsatzfeld. Ist dann der Kandidat zum Abgeordneten geworden, dann ebben die Präsenztage im Wahlkreis oft schnell wieder ab. Wohl dem, der dann wenigstens ein gutes Büro hat, das sich um Bürgeranliegen kümmert.

Vor vier Jahren jubelten wir darüber, dass neben dem Gewinner des Direktmandates, dem CDU-Mann Olav Gutting, zusätzlich dem Grünen Dr. Danyal Bayaz über die Landesliste der Sprung nach Berlin gelungen war. Aber schon schnell wurde klar, dass die Niederungen regionaler Sorgen und Nöte eher nicht seine Sache sind. Schon bald war er gefragter Interviewpartner von Spiegel und Co., erwarb sich als Finanzexperte eine Stimme im Wirecard-Untersuchungsausschuss und entfleuchte noch vor Ende der Legislaturperiode ins Finanzministerium des Landes.

Diesmal wird unsere Region nur einen Abgeordneten haben, den direkt gewählten Olav Gutting (CDU). Alle anderen sind gar nicht oder auf einem schlechten Platz auf der Landesliste abgesichert und können so auch nicht über Ausgleichs- oder Überhangmandate einrücken. Deshalb ist es jetzt umso wichtiger, dass wir einen echten Kümmerer in Berlin bekommen, dass er sein von uns Steuerzahlern finanziertes Büro so ausrüstet, dass Anliegen aus der Region dort ankommen, wo sie gelöst werden können.

Das verlangen die Bürger von einem Wahlkreisabgeordneten gerade in einem Flächenwahlkreis wie Bruchsal-Schwetzingen, egal welcher Partei er angehört. Und daran werden sie ihn messen, wenn es in vier Jahren wieder heißt. Schlussspurt zur Bundestagswahl. Denn es ist in der Politik eigentlich wie im Fußball: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.

