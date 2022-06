Jetzt anmelden für das Ferienprogramm der Stadt

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Für Kinder und Jugendliche, die einen Zeitvertreib sorgen, bietet die Stadt Schwetzingen in Kooperationen Institutionen und Vereinen ein Ferienprogramm an. Dafür können sich Interessierte ab sofort anmelden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Warum nicht mal mit Pfeil und Bogen schießen, Traumfänger basteln oder in den Freizeitpark aufbrechen? Oder wie wär’s, wenn es eine Anleitung zum mitreißenden Vorlesen gibt oder wie man an einem See angelt. Auch können junge Architekten aus 80 000 Legosteinen eine Stadt nach ihren Vorstellungen entstehen lassen, mit dem Flugzeug in die Luft gehen oder sich ein mit Pferden beschäftigen. Funball und Kampfsport sind weitere Möglichkeiten im insgesamt über 40 Veranstaltungen umfassendem Angebot. Vereine, Unternehmen und andere Organisationen, die das Ferienprogramm gestalten, haben alle Vorbereitungen getroffen.

Das Schwetzinger Ferienprogramm ist online unter www.unser-ferienprogramm.de/schwetzingen zu finden und steht allen Kindern und Jugendlichen an Schwetzinger Schulen zur Verfügung. Jeder kann an bis zu zehn Veranstaltungen teilnehmen.

„Ausdrücklich zur Teilnahme eingeladen sind auch Kinder mit Behinderung. Es ist unser Ziel, allen Kindern die gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen“, sagt der Verantwortliche fürs Ferienprogramm, Manfred Dams. Nach Anmeldeschluss werden die vorhandenen Plätze den Anmeldungen zugelost. So werden alle Wünsche so gut und gerecht wie möglich berücksichtigt.

Anmeldeschluss ist Sonntag, 17. Juli. Ab Dienstag, 19. Juli, können die Kinder im Internet sehen, an welchen Veranstaltungen sie teilnehmen können, heißt es abschließend von der Stadt. zg

