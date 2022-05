Jetzt anmelden für Feierabend-Radtour in Schwetzingen

Schwetzingen. Anlässlich der Aktion „Stadtradeln“ findet dieses Jahr eine Feierabend-Radtour mit Bürgermeister Matthias Steffan statt. Alle Bürger sind eingeladen, gemeinsam in die Pedale zu treten und Kilometer für den Klimaschutz zu sammeln, teilt die Stadt mit. Treffpunkt ist am Freitag, 13. Mai, um 17 Uhr am Palais Hirsch.

Die Gruppe teilt sich in Fahrrad- und Pedelecfahrer auf und starten kurz nacheinander Richtung Schwetzinger Hardt. Beide Radtouren werden vom Radsportverein Kurpfalz begleitet.

Die Touren

Fahrradtour: Über die Fahrradstraße und entlang der Bahntrasse Richtung Oftersheim – vorbei an der Hardtwaldsiedlung und durch die Felder Richtung Hockenheim/ Sandhausen und über die Oftersheimer Dünen zurück zum „Alla hopp“-Gelände. Länge 22 Kilometer.

Pedelectour: Über die Fahrradstraße Richtung Schälzig – vorbei an der „Alla hopp“-Anlage Richtung Ketsch – weiter Richtung Hockenheimer Rheinbogen über den Hockenheimring und die Schwetzinger Hardt zurück Richtung Oftersheim und Schwetzingen. Länge 25 Kilometer. Beide Touren dauern etwa eineinhalb Stunden und führen ohne Steigungen gemütlich durch Feld und Wald. Der Ausklang mit kleinen Snacks und gemütlichem Beisammensein findet am „Alla hopp“ -Gelände statt.