Jetzt kommt der Sommer ins Schloss – "Münchener Freiheit" in Schwetzingen

Schwetzingen. Kaum ist Musik im Park Geschichte, schon geht es mit der kleinen aber feinen Konzertreihe Sommer im Schloss weiter, die der neue Wirt des Schlossrestaurants „Theodors“ im letzten Corona-Sommer erfunden und gleich zu einem tollen Erfolg gemacht hat. Schön daran ist, wie sich hier das Gefühl in der Abendsonne exklusiv auf der Schlossterrasse zu sitzen, stilvoll ein schönes Essen oder ein paar Tapas zu genießen, ein Gläschen Wein oder einen Cocktail zu schlürfen und dabei tolle Livebands zu erleben, zu einem Gesamterlebnis zusammenfügen.

Einlass ist jeweils um 18 Uhr, die Konzerte beginnen um 20 Uhr. Genug Zeit also, um noch vor Konzertbeginn zu essen. Im Ticketpreis ist bereits der Eintritt in den Schlossgarten enthalten, das kann per QR-Code nachgewiesen werden, wenn man im Ticketshop auf der Homepage kauft oder mit der gedruckten Karte, die es im Restaurant gibt.

Los geht’s am Mittwoch, 17. August, mit „Night Fever“, einer grandiosen Bee-Gees-Tributeshow. Da allerdings gibt’s nur noch wenige Stehplatzkarten. Tags drauf am Donnerstag, 18. August, sieht es noch etwas besser aus, wenn es heißt „Abba – die schwedische Sensation“, die alle Welthits der Gruppe zu spielen verspricht.

Wer mit Freunden kommen möchte und mit der Neuen Deutschen Welle groß geworden ist, der hat jetzt noch die Möglichkeit, einen ganzen Tisch für Freitag, 19. August, zu reservieren. Denn dann kommen die Jungs der „Münchener Freiheit“ nach Schwetzingen – und das ist schon eine kleine Sensation, sind sie sonst doch nur auf sehr großen Events unterwegs. Ein privater Kontakt von Andreas Bante hat den Auftritt möglich gemacht. Aus der Originalbesetzung ist Aron Strobel geblieben. „Micha“ Kunzi spielt aber auch schon seit 1983 den Bass, ebenso lange kümmern sich „Alex“ Grünwald und „Rennie“ Hatzke um Keyboard und Schlagzeug. Der smarte Sänger Tim Wilhelm sorgt bei den Livekonzerten für die Kultklassiker wie „Herz aus Glas“, „1000 x Du” oder „Ohne Dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)“. Aber auch die neueren Songs wie der Hit „Schwerelos“ oder „Ich brenne für Dich“ versprechen gute Laune.

Thomas Siffling bringt „Flow“ mit

Die zweite Festivalwoche beginnt am Dienstag, 23. August, dann mit satten Grooves, elektronische Sounds und Effekten in bester Miles-Davis-Tradition. Seit vielen Jahren zählt der Mannheimer Startrompeter Thomas Siffling durch den Einsatz elektronischer Erweiterungen in seiner Musik zu den Vor- und Wegbereitern der europäischen Jazzszene. Seine Musik lässt sich mit einer Mischung aus norwegischen Klängen eines Bugge Wesseltoft, kompatiblen Groove-Elementen à la Medeski Martin Wood und einer reinkarnierten, trompeterischen Tradition eines Miles Davis am besten beschreiben. Mit dem Bandprojekt und seinem gleichnamigen Album „Flow“ setzt er auf pulsierende Grooves, die keinen Fuß mehr still stehen lassen. Gepaart mit wohlklingenden Melodien bietet „Flow“ zeitgemäßen Jazz, der Puristen und Gelegenheitshörer anspricht und einfach nur Spaß macht. Konrad Hinsken (Piano), Dirk Blümlein (Bass) und Oli Rubow (Drums/Electronics) sind mit an Bord. Auch hier sind noch Tischreservierungen möglich.

Thomas Siffling legt viel Leidenschaft in sein Trompetenspiel. © Rinderspacher

Beeilen sollten sich die Freunde von „Queen“, denn fürs Konzert der Tribute-Band „Queen Kings“ sind nur noch wenige Tickets verfügbar. Bei „Dirty Deeds“ wird dann der Grill angeschmissen, schließlich wollen Hardrockfans was Deftiges essen. Mit „Highway to hell“ und den anderen AC/DC-Hits geht’s am Donnerstag, 25. August, mit Vollgas durch den Schlossgarten. Wer will, kann dazu seine Schuluniform tragen. Und auch für das große Abschlusskonzert mit dem echten Kurpfälzer Souler Sydney Youngblood, der wiede reine ganze Reihe Musikerfreunde und Überraschungen parat hat, findet das Festival am Freitag, 26. August, seinen Abschluss.

Info: Tickets gibt’s im Shop unter http://sommer-im-schloss.de. Wer auf der Schlossterrasse einen exklusiven Tisch mit Essen buchen möchte, schreibt eine Mail an info@schlossrestaurant-schwetzingen.de