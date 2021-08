Jetzt schon für das Tanzfest anmelden

Die evangelische Kirchengemeinde möchte in Kooperation mit der Tanzschule Kiefer am Samstag, 9. Oktober, wieder ein „Herbstlicht“, das Tanzfest im Luthersaal in Schwetzingen, feiern. Ob das möglich sein wird, ist mit Blick auf die Corona-Pandemie natürlich noch offen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Veranstalter würden das Tanzfest nur mit allen erforderlichen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen durchführen. Die 3G (geimpft, genesen, getestet) wären Voraussetzung für die Teilnahme, ebenso die Registrierung der Kontaktdaten, zum Beispiel mit der Luca-App. Für die Planungen wird eine Anmeldung erbeten. Bis zum 11. September wird entschieden, ob das Fest stattfinden kann.

Ein Kontaktformular zur Anmeldung ist unter www.ekischwetzingen.de hinterlegt. Der Kartenverkauf startet dann am 11. September. Die Karten kosten 18 Euro. zg