Der 58. Wettbewerb „Jugend musiziert“ in Baden-Württemberg wurde erstmals digital durchgeführt. Über 1760 Nachwuchskünstler haben ihre Videodateien mit einem selbst einstudierten Programm eingeschickt. Trotz aller Umstände äußerten sich die Juroren durchweg positiv. Die Leistung der Teilnehmenden anhand der Videos sei gut zu beurteilen. Mit der Durchführung eines Wettbewerbs werde nicht nur ein Zeichen gesetzt – er solle vor allem als Motivation in Zeiten dienen, in denen es so gut wie keine Möglichkeiten mehr gibt, sich mit anderen zu messen und sich über den Stand des Erreichten bewusst zu werden.

Zum wiederholten Male haben auch 14 Schüler der Musikschule Schwetzingen erfolgreich am Landeswettbewerb teilgenommen. Mehr noch: Naomi Recker (16) an der Querflöte und die Geschwister Janis und Laurin Stieger (beide 11) vierhändig am Klavier schafften sogar den Sprung zum Bundesentscheid. Naomi Recker sicherte sich den ersten Platz mit 24 von 25 möglichen Punkten wie auch die Geschwister Janis und Laurin Stieger mit 23 von 25 Punkten.

Weitere gute Platzierungen

Weitere erste Plätze mit 22 Punkten von 25 gingen an Kenno Recker (14, Oboe) sowie an Sebastian Conrad (13) am Violoncello mit Klavierbgleitung Fumiya Matsushita (11). Jeweils einen zweiten Platz erreichten Nikolaus Rothbauer (15, Oboe), Mark Wiedemann (14, Gitarre), Jesper van der Borght (12, Querflöte) und Anouk Wessels (15) im Gesang mit ihrer Klavierbegleitung Elea Steinbrück (11). Gregor Ru-Liang Niehl (13, Violoncello) erreichte mit seinem Klavierpartner Bingquan Simon Huang (12) Platz drei wie auch Smilla Keller (12) an der Querflöte.

Die Lehrkräfte Mariana Chacin Benitez, Claudia Helleis, Atsuko Kinoshita, Stefan Knust, Sachie Matsushita, Barbara Obert, Mirjam Rox und Elena Spitzner freuen sich darüber. zg

