Jetzt swingt’s wieder am Freitagabend auf dem Schlossplatz

Na endlich! Am Schlossplatz wird es Freitagabends wieder richtig gesellig. Die Jazzinitiative Schwetzingen hat jetzt grünes Licht für ihre Schlossplatzmusik bekommen. Und schon diesen Freitag, 4. Juni, geht’s zwischen 19 und 21 Uhr rund. Vor dem Palais Hirsch lädt Aart Gisolf zum Auftakt zu einem Heimspiel ein. Er hat kurzerhand seine musikalischen Freunde verpflichtet. Mit von der Partie sind der wunderbare Schwetzinger Trompeter Rick Hatton, die Saxofonisten Knut Rössler und Hanns Rück sowie Josef Zintl am Akkordeon. Klar, dass sich da immer mal noch einige „Friends“ spontan dazugesellen.

AdUnit urban-intext1

Schließlich beherrschen sie alle die Jazz-Standards, die hier zu hören sein werden und die den Schlossplatz schon im vergangenen Jahr immer wieder freitags zum Mitswingen gebracht haben. Wer sich an die legendären Sonntagmorgen-Sessions von „Aart Gisolf and Friends“ im „Grünen Baum“ erinnert, der weiß, mit welcher Freude hier interpretiert und improvisiert wird und dass die Formation immer Überraschungen und gute Laune garantiert.

Insgesamt zehn Termine stehen für diesen Sommer fest. Die Vorstandsmitglieder Claudia Lohmann und Aart Gisolf haben ein abwechslungsreiches Programm verschiedenster Combos zusammengestellt. So werden am Freitag, 25. Juni, die „Dreieinhalb Trombones“ um Alois Willing gastieren, am 9. Juli bringt der Oftersheimer Tommy Engelhart sein „TE-Quartett“ mit. Und „Happy Jericho“ heißt die Combo, die am 16. Juli spielt.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Phänomen Straßenmusik Wenn Straßen und Plätze „erklingen“ Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Jazzinitiative Ihr Erfolgsrezept heißt Improvisation Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schwetzinger Jazztage Swing, Jazz und Impro Mehr erfahren

Ein Höhepunkt ist immer der Auftritt der „Bigband 17“ von Bernd Heim, die sich diesmal den 23. Juli herausgesucht hat. Der Schwetzinger Sänger Manfred Kern gastiert mit „Dschässlong“ am 6. August, Gitarrist Markus Krämer mit dem „Sachie Matsuchita Trio“ am 13. August, das „Thomas Wind Quartett“ eine Woche später am 20. August. Zwei Termine reichen noch in den September hinein: Die „Crazy Crocodiles“ um Wolfgang Mohr jazzen am Freitag, 3. September, in das Wochenende und Claudia Lohmann mit ihrem LaSala-Quartett sorgt am 10. September nochmals für Stimmung.

AdUnit urban-intext2

Im Herbst wieder Sessions

Wenn dann hoffentlich auch wieder Veranstaltungen in den Gaststätten möglich sind, möchten Aart Gisolf und seine Jazzinitiative auch wieder im „Blauen Loch“ und womöglich zusätzlich im neuen „Grünen Baum“ spielen. Die Gespräche laufen bereits und alle hoffen, dass die Musiker wenigstens das Jahr 2021 wieder ohne Corona-Einschränkungen beenden können. „Wir freuen uns so, wieder auftreten zu dürfen“, sagt Aart Gisolf und lacht. Wie immer ist die Schlossplatzmusik gratis zu genießen. jüg

AdUnit urban-intext3