Jetzt Tickets für das Fußballspiel SV Waldhof Mannheim gegen FSV Zwickau gewinnen

Mannheim. Mit Magenta Sport verlosen wir 3 x 2 Tribünenkarten für das Heimspiel des SV Waldhof Mannheim in der 3. Fußball-Liga gegen den FSV Zwickau am Mittwoch, 9. November, 18 Uhr, das im Carl-Benz-Stadion ausgetragen wird. Wer mitmachen will, kann dies bis heute, Donnerstag, 14.30 Uhr, unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel unter dem Stichwort „Waldhof“. Weitere Infos gibt es unter www.svw07.de.

Für Fans, die nicht ins Stadion können, gibt es die Drittligaspiele live und in der Konferenz bei Magenta Sport.