Den nächsten Online-Stammtisch der AfD Rhein-Neckar mit den Landtagskandidaten, Dieter Amann, Karlheinz Kolb und Achim Köhler gibt’s am Freitag, 5. März, von 19.30 bis 21 Uhr. Als Referentin ist Joana Cotar, Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Bundesvorstand der AfD, eingeladen.

AdUnit urban-intext1

Joana Cotar wird das Thema „Industrie 4.0 – verliert Deutschland den digitalen Anschluss?” in den Mittelpunkt des Vortrags stellen. „Mit Joana Cotar gelang es uns, eine der profiliertesten Bundestagsmitglieder in Digitalisierungsfragen zu gewinnen. Sie ist Obfrau im Ausschuss Digitale Agenda, der sich mit aktuellen netzpolitischen Themen befasst. Der Ausschuss diskutiert fachübergreifend die vielfältigen Aspekte der Digitalisierung und Vernetzung und soll die entscheidenden Weichen für den digitalen Wandel stellen“, sagt Karlheinz Kolb, der AfD-Kandidat für den hiesigen Wahlkreis in einer Pressemitteilung.

Im Landtagswahlprogramm heißt es zum digitalen Rückstand: „Information und Kommunikation, sei es in der Wirtschaft oder auf den Feldern Bildung, Lehre, Forschung, Kultur und Freizeit, findet in digitaler Form statt. Die Anbindung ans kabelgebundene Datennetz ist, ähnlich dem Wasser- und Stromnetz, zur Daseinsvorsorge geworden.“ zg

Info: Die Einwahldaten gibt’s auf der Homepage www.afd-rnk.de