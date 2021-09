Joe Seidel und sein Team sorgen für prima Premiere der Whisky Spring im Freien

Schwetzingen. Open-Air-Premiere gelungen – so lässt sich der Eröffnungsabend der Whisky Spring, die erstmals im Freien auf der Blumenwiese im Schlossgarten stattfindet, zusammenfassen. Joe Seidel hat mit insgesamt 34 Ausstellern wieder eine große Vielfalt verschiedenster Whiskys am Start. Natürlich dominieren die Schotten, aber auch irische und immer mehr deutsche Abfüllungen können sich durchaus messen. Und deren Vorteil: Die Macher sind selbst vor Ort, haben die eigene Geschichte im Gepäck und sehr oft kleine 30- oder 50-Liter-Fässer dabei, aus denen man sich ein Dram oder im Falle von Elch-Whisky sogar ein ganzes Fläschchen selbst abfüllen, etikettieren und versiegeln kann.

Apropos Elch: Mit dem Spruch „Torf vom Dorf“ schießen Stephan und Georg Kugler, deren Familie im Thuisbrunn in der Fränkischen Schweiz einen Braugasthof mit Brennerei betreiben, den Vogel ab. Sie haben ihren eigenen deutschen Weg zum rauchigen Whisky gefunden. Fränkische Braugerste wird mit norddeutschem Torf gemälzt, sieben Tage vergoren und schonend gebrannt. Auf der Messe hat Stephan Kugler ein besonderes Schätzchen dabei: Rauchig vom torfigen Malz, Vanillenoten von fünf Jahren im Bourbon-Fass und die dunkle Farbe und die Süße von weiteren zwei Jahren im 30-Liter-Sherry-Fass. Am Stand von Spirituals gibt’s noch einen anderen Elch aus dem Fass, der vier Jahre im Bourbon- und ein Jahr im Port-Finish lag. Auch sehr lecker.

Sehr spannend ist Thousand Mountains, eine Brennerei aus dem Sauerland, die auch Obstbrände und sogar einen HerGing herstellt, also einen Gin, der in einem echten Heringsfass gelagert wurde und dem sogar Sternekoch Johann Lafer sein Label aufgedrückt hat. Aber zurück zum Whisky, den Uli Wolfkühler seit 2009 herstellt: Er geht zuerst in Rotweinfässer – meistens aus dem Bordeaux – und bekommt dann noch für zwei Jahre eine Borbon-Lagerung, um am Ende vielleicht noch ein Finish zu kriegen. In diesem Fall ist ein Rum-Fässchen am Stand, aus dem direkt gezapft werden kann.

Der erste Singold ist da

Singold ist jetzt auch soweit, dass der erste in Wehringen bei Augsburg selbst destillierte Whisky sich so nennen darf (älter als drei Jahre!). Ein Fässchen steht im Schlossgarten, dafür wurde Whisky aus einem Bourbon-Fass mit dem aus einem Portwein-Fass vermählt. Schön ist, dass solche Fasstärken mit ein paar wenigen Tropfen Wasser nochmals ganz andere Aromen freigeben und so wirken, als probiere man zwei verwandte „Lebenswasser“.

Neben einer ganzen Reihe von deutschen Destillen (Slyrs, Sippel, Finch) haben einige Whisky-Shops auch dänische, schwedische, schweizerische und japanische Whiskys fürs Tasting, oft ein guter Einstieg, um dann später die Granaten aus Schottland und Irland in Angriff zu nehmen. Und da lohnt es sich immer, mal richtig in ein Dram zu investieren. Denn manche Flasche, die man sich sonst einfach nicht leisten will – oder kann – steht hier offen und kann eben gegen einen erschwinglichen Betrag als Rarität oder Sonderabfüllung, die sonst nur noch völlig überteuert im Internet zu ersteigern ist, probiert werden. Manchmal gibt’s da sogar noch ein Messeangebot, wie ein 26-jähriger Glenlivet für 198 Euro die Flasche. Und es gibt Neuheiten: Beispielsweise am Stand von „Angels Share“ den ersten Torabhaig – aus der neuen zweiten Brennerei von der Insel Sky – jung, mild und etwas rauchig.

Natürlich gibt’s auch wieder Entspannung. Am Jaguar Y-Type gibt es von der Firma Borco exklusive Tastings. Der Schwetzinger Wolfgang Falke hat eine Lounge aufgebaut, in der sich Zigarren von Davidoff genießen lassen. Ansonsten kooperiert er mit den großen Importeuren Kammer-Kirsch und Alba und bietet ein breites Angebot mit Standards an. Immer einen Besuch wert ist das Zelt von Mareike Spitzer. Ihre Expertise liegt bei irischen Whiskeys (schottische werden ohne e, irische mit e geschrieben) und bei ihr reisen immer Vertreter der Destillerien an, die sie im Angebot hat.

Info: Am Samstag und Sonntag gibt es je zwei Zeitslots für den Besuch, auch Kurzentschlossene bekommen noch Karten – vor allem am Sonntag. Es gilt die 3G-Regelung.